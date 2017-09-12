Предприниматель с ограниченными возможностями доказал, что страшный диагноз - не приговор

На сегодня, у Даурена Искакова в селе Балпык би есть фотостудия «Баспа үйі», где оказываются услуги ксерокса, печати , переплета и ламинирования документов передает zakon.kz





За счет этого он обеспечивает работой не только себя, но и дополнительно трудоустраивает двоих человек. Родился Даурен Искаков в 1991 году в селе Мамбет Коксуского района. Мать Калима Тойганбаева и отец Медельбек Искаков окружали его всегда заботой и любовью. А 1996 год стал для них переломным периодом в жизни. У маленького мальчика, врачи обнаружили болезнь ревматоидный артрит, которая, казалось бы, поставила крест на всю его жизнь. Но родители оказались не из тех, кто опускает руки. Благодаря их поддержке, а также своему упорному труду и силе воли, парень воплотил в реальность детскую мечту - стал «большим человеком».





Когда мы у него спросили, почему он решил пойти в бизнес? предприниматель, не задумываясь, ответил, что главное для него быть самостоятельным человеком и, конечно же, он хочет приносить пользу своему народу. Вы только задумайтесь, в нынешнее время не каждый так ответит. Для молодого поколения сейчас в приоритете заработать больше денег на очередной гаджет. А по словам Даурена можно понять, что у него есть то самое сознание, о котором и говорит Лидер нации в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

- В 2014 году я выиграл грант от управления предпринимательства в сумме более двух миллионов тенге. Этот проект был для меня очень важным, поэтому я каждый день работал над ним. Как говорят, «терпение, и труд все перетрут». Так и в моем случае, бессонные ночи оправдались. И создал свое дело. Многие не верили в меня, но я им доказал, что главное иметь желание, тогда все трудности перестанут препятствовать, - подчеркивает Даурен Медельбекович.





Отметим, что бизнесмен занимается также общественными делами. Даурен является председателем ОО «Общество инвалидов «Салауат». Он вместе со своими единомышленниками помогает людям с ограниченными возможностями освоить грамматические и юридические основы. Ведь каждый казахстанец должен уметь защищать свои права.





- Бывало иногда трудно, хотелось все бросить, но понимал, если я ничего не буду предпринимать, то никто за меня этого не сделает. Главное, самому понять, чего ты хочешь. А поддержку со стороны государства и просто добрых людей всегда можно найти. Сейчас на достигнутом я не останавливаюсь. В дальнейшем хочу открыть птицефабрику или молочно-товарную ферму. Я всегда стараюсь самореализовываться, - говорит предприниматель.





И в правду, он никогда не сидит без дела, кроме работы он посещает различные курсы. Так сейчас у Даурена появилась еще одна цель – выучить английский язык. По его словам, сегодня каждый понимает, насколько важно знание языков. Говорить на одном языке недостаточно, потому что мы живем в современном мире. И трехязычие необходима для профессионального роста.





Инвалид I группы не смотря на свою болезнь, стал успешным бизнесменом. Также он увлекается вождением, считается, что с таким диагнозом водить машину невозможно, но парень переубедил врачей, получил справку, оформил водительские права, и за шесть лет стажа не совершил, ни одного ДТП. Вот что значит старание, усилие и самое главное желание быть полноценным человеком. Согласитесь ведь даже многие здоровые люди не достигают таких результатов.





Несмотря на серьезный недуг Даурен Искаков смог доказать, что диагноз врачей — вовсе не приговор. Если у человека имеется цель, то ради этого и горы свернуть не трудно.



