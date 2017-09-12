В Акмолинской области 12-летняя девочка помогала матери продавать героин

Сейчас ребенка к себе забрала бабушка.

Акмолинскими полицейскими выявлен факт вовлечения несовершеннолетней в совершение тяжкого преступления, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области..





В июне текущего года наркополицейскими была задержана группа подозреваемых в сбыте героина. В ходе санкционированного обыска в доме задержанной оперативниками был изъят героин, весом более 16 гр., что является особо крупным размером. Помимо этого были обнаружены деньги в сумме 182 000 тенге и пустые инъекционные шприцы.





Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД задержали организатора преступной группировки - 30-летнюю жительницу Аккольского района. По всем фактам было начато досудебное расследование по ст. 297 УК РК (незаконный сбыт наркотических средств). Организатор, ее сожитель и поставщик были водворены в изолятор временного содержания.





"По данным следствия, 30-летняя женщина со своим сожителем привлекала к преступной деятельности также свою несовершеннолетнюю дочь, 2005 г.р. Сотрудники полиции выяснили, что в ее отсутствие женщина предупреждала девочку по телефону о том, что придет клиент за очередной дозой и ему нужно реализовать товар. В настоящее время с несовершеннолетним ребенком работают психологи", - сообщили в полиции.





Мать задержанной женщины оформила опекунство на девочку.





Сейчас в отношении наркоторговцев предоставлено обвинение по двум статьям «незаконный сбыт наркотических средств» и «вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления». Ведется следствие.



