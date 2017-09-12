Суд Ирака приговорил гражданина России к смертной казни
12 сентября 2017, 15:39
Россиянин был задержан в ходе операции по освобождению Мосула.
Центральный уголовный суд Багдада приговорил гражданина России к смертной казни по обвинению в связях с террористической организацией «Исламское государство»*, сообщает RT.
«Центраьный уголовный суд рассмотрел дело россиянина, принадлежавшего к так называемой бригаде аз-Заркауи — одному из формирований террористической организации «Исламское государство», — проинформировал официальный представитель Высшего судебного совета Абдул Саттар Байрактар.
По его словам, россиянин был задержан в ходе операции по освобождению Мосула.
«Обвиняемый признался в совершении ряда террористических актов против сил безопасности страны с 2015 года», — отметил представитель судебного совета.
Пресс-атташе российской дипмиссии Дмитрий Петин при этом заявил, что посольство России в Ираке не располагает данной информацией.
* Террористическая группировка, запрещённая на территории Казахстана.
Фото: соцсети
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