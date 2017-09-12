Продукция казахстанских компаний представлена на выставке ЭКСПО "Китай-АСЕАН"

Первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин торжественно открыл павильон Казахстана на ЭКСПО «Китай - АСЕАН», который в эти дни проходит в г.Наньнин (КНР) , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на МИР РК.





Выставка является важной платформой для расширения торговли между Китаем и странами АСЕАН и по налаживанию контактов с китайскими партнерами для реализации инвестиционных проектов. На открытии павильона также приняли участие министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек и глава АО «НК «KAZAKH INVEST» Максат Кабашев.





Национальный павильон Казахстана развернут с 20 стендами, представляющими различную продукцию страны, среди которых АО «Рахат», концерн «Цесна Астык», ТОО «Евразия Инвест LTD», крестьянское хозяйство "Каржау", товарищество «Абзал и Компания», ТОО «ТК Фарм-Актобе», национальная компания «Казах Туризм», компания «Бал Текстиль», ASIA WATERS, холдинг «Eurasian Foods Corporation», ТОО «ЭФКО АЛМАТЫ», ТОО «Карат», АО «НК «КТЖ», ТОО «Компания Нефтехим LTD», «Аллюр Групп», АО «Кэмонт», ТОО «Казфосфат», ТОО «TENIR-LOGISTIC».









На полях выставки потенциальные инвесторы могут провести личные дискуссии по вопросам международного производственного потенциала и сотрудничества в сфере производства оборудования, размещения контрактов, освоения природных ресурсов, энергетики и защиты окружающей среды, современных технологий, продвижения инвестиций в промышленные парки и финансовые сервисы.





Основная цель выставки – расширить и усилить деловые связи между Китаем и Казахстаном, представить вниманию казахстанские продукции для жителей Китая и других стран.



