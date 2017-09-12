Браконьерство на Каспийском море снижается
12 сентября 2017, 15:41
По инициативе прокуратуры области, уполномоченные органы принимают кардинальные меры по борьбе с браконьерством.
11 сентября сотрудниками ДКНБ, полиции и территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира на берегу Каспийского моря в 20 км от с.Жанбай Исатайского района установлены около 20 единиц плавательных средств предназначенных для незаконной ловли рыбы. Об этом рассказал прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов, передает Zakon.kz.
Хозяева плавательных средств оказали активное сопротивление представителям власти, в результате в отношении 11 лиц составлены административные протокола по ч.1 ст.667 КоАП РК (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа, в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности).
Постановлением Исатайского районного суда от 11.09.2017 года указанные 11 лиц признаны виновными и в отношении них применен административный арест сроком на 3 суток.
Плавательные средства до выяснения всех обстоятельств водворены на штрафстоянку.
Помимо этого, при осмотре автомашины марки Toyota Surf, принадлежащего гр-ну К. в багажнике обнаружено 3 шт. рыб осетровых и 2 мешка частиковых пород.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.339 Уголовного кодекса, начато досудебное расследование.
Отмечается, что браконьерство на Каспии является серьезной проблемой региона. За последние 3 года зарегистрировано свыше 180 преступлений такого характера, в отношении более 300 лиц возбуждены административные производства. В результате принятых государственными органами мер удалось несколько снизить количество таких преступлений, однако еще рано говорить о разрешении проблемы.
"Сейчас прокуратурой области, совместно с акиматом области и другими заинтересованными органами принимается ряд превентивных мер, направленных на борьбу с браконьерством, подготовлены ряд предложений, которые должны кардинально повлиять на ситуацию в целом – отметил прокурор области. Старожилы региона отмечают, что с каждым годом на Каспий наблюдается тенденция снижения запасов рыбы, что безусловно вызывает озабоченность. Поэтому если уже сейчас серьезно не отнестись к данному вопросу, в будущем на Каспийском море не останется запасов рыб, что приведет к экологической катастрофе, то есть долг каждого гражданина этого региона противодействовать браконьерству", – резюмировал прокурор области.
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