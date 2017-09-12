МОН готово заменить ЕНТ вступительными экзаменами для абитуриентов платных отделений

Министерство образования и науки готово заменить ЕНТ вступительными экзаменами для абитуриентов платных отделений ВУЗов. Об этом заявил вице-министр Асхат Аймагамбетов на расширенном заседании фракции «Ак жол» по обсуждению запроса фракции от 6 сентября, сообщает Zakon.kz.

«Существующая система распределения грантов стимулирует «утечку мозгов» из нашей страны, - подчеркивалось в запросе. - Спорный характер ЕНТ и присуждения грантов, связанные с этим стрессы побуждают многих молодых людей искать другие пути. Тем более, что возможности бесплатного обучения предоставляют вузы России, Чехии, Китая и т.д. И многие молодые специалисты в Казахстан уже не возвращаются».

«Акжоловцы» предложили возможные пути решения этих проблем. Так, было озвучено предложение о введении на выбор абитуриента, помимо ЕНТ - альтернативного варианта поступления в ВУЗы, через систему вступительных экзаменов.

Кроме того, по мнению «акжоловцев», у абитуриентов, набравших свыше 110 баллов, но не прошедших на грант по выбранной специальности, должна быть возможность получения гранта на другую специальность, где имеются нераспределённые гранты, с условием последующей сдачи разницы предмета по ЕНТ.

Вице-министр Аймагамбетов заявил о готовности министерства заменить ЕНТ вступительными экзаменами для абитуриентов платных отделений ВУЗов. Депутаты фракции с одобрением приняли эту новость, но все же считают такое решение половинчатым: ведь иностранные ВУЗы не просто принимают наших выпускников без ЕНТ, но и присуждают свои гранты.

Асхат Аймагамбетов также сообщил о том, что министерство рассматривает и возможности присуждения гранта нынешним абитуриентам с высокими результатами ЕНТ на другие специальности, где имеются нераспределённые гранты.

В ходе заседания были обсуждены и предложения «Ак жола» об отмене КТА для выпускников колледжей, обязательном переходе школьников на пятидневку.

«Мы должны научить детей учиться, а не загружать их чрезмерным объемом информации, - подчеркнул в этой связи Перуашев. - Учебная нагрузка детей сейчас выше трудовой нагрузки взрослого человека - трудовым законодательством чётко установлена продолжительность рабочего времени не более 40 часов при пяти рабочих днях в неделю, а в лицеях дети учатся по 45 часов. Речь идет о здоровье детей, поэтому решение данного вопроса должно носить не рекомендательный, а обязательный характер».