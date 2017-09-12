Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 339,19, EURKZT_TOD = 406,50, RUBKZT_TOD = 5,9252, RUBKZT_TOM = 5,9260, CNYKZT_TOM = 51,9350, USDKZT_0_001 = +9,2202 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,2499 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 339,19 тенге за доллар США при объеме торгов 105 150 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 406,50 тенге за евро при объеме торгов 50 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9252 тенге за рубль при объеме торгов 757 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOМ) составил 5,9260 тенге за рубль при объеме торгов 572 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 51,9350 тенге за юань при объеме торгов 400 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 338,67 тенге за доллар (+2,18 тенге), суммарный объем торгов - 170 050 тыс. USD (+6 400 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,2202 % годовых при объеме торгов 119 300 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,2499% годовых при объеме торгов 195 300 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.