Тенге снова приблизился к отметке 340 за доллар
12 сентября 2017, 15:54
Объем торгов достиг 105,150 млн долларов.
По итогам дневной торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил составил 339,19 тенге, сообщает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов стоимость одного доллара составляла 338,29 тенге. В конце прошлой недели стоимость одного доллара составляла 333,6 тенге.
Объем торгов достиг 105,150 млн долларов.
В обменниках доллар покупают-продают по 338-341,3 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.17 по времени Астаны составила 53,56 доллара за баррель.
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