Тенге снова приблизился к отметке 340 за доллар

По итогам дневной торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил составил 339,19 тенге , сообщает Zakon.kz.





По итогам утренних торгов стоимость одного доллара составляла 338,29 тенге. В конце прошлой недели стоимость одного доллара составляла 333,6 тенге.





Объем торгов достиг 105,150 млн долларов.





В обменниках доллар покупают-продают по 338-341,3 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.17 по времени Астаны составила 53,56 доллара за баррель.



