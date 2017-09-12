Toyota представила обновлённый Land Cruiser Prado

Компания Toyota Motor Corporation провела официальную премьеру обновлённого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 2018 модельного года

Японский автогигант Toyota Motor Corporation официально рассекретил во Франкфурте обновлённый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Популярный автомобиль получил новую внешность и оформление интерьера, и в скором времени поступит в продажу на многих рынках мира.





Рестайлинговый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2018 модельного года отличается от предшественника капотом, бамперами, фарами головного света и задней оптикой, а также передними крыльями и дверью багажного отделения.

Помимо всего прочего, для автомобиля доступны совершенно новые 17- и 18-дюймовые литые диски. В компании отметили, что теперь модель Toyota Land Cruiser Prado «максимально приближена по дизайну к флагманскому внедорожнику Land Cruiser 200.

Однако внешние изменения – это далеко не всё. Например. Габаритная длина обновлённого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 2018 модельного года стала на 60 мм больше – до 4 840 мм. При этом угол разворота автомобиля остался прежним – 5,8 метра.









Также в компании отметили, что "уязвимые элементы, включая фары и вентиляционные отверстия, расположены так, что автомобилю ничто не помешает безопасно преодолевать броды и маневрировать в сложном рельефе". Помимо этого инженеры уделили особе внимание защите самых важных узлов и агрегатов, а также дорожному просвету (215 миллиметров в самой нижней точке).

"Новые впечатляющие углы въезда, съезда и рампы – 31, 25 и 22 см – гарантируют маневренность в любой ситуации", — отметили в пресс-службе японского бренда Toyota.

Что касается салона. В оформлении интерьера обновлённого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado появилась пересмотренная центральная консоль и приборная панель, новая мультимедиа-система с 8-дюймовым монитором и рулевое колесо от LC 200, а также еще более качественные материалы отделки.









Также стоит отметить, что обновлённый внедорожник получил пять доступных режимов Eco, Normal, Sport, Sport S и Sport S+. Каждый из них оказывает влияние на характеристики рулевого управления, трансмиссии и амортизаторов. В системе Multi Terrain Select появился шестой, автоматический, режим работы MTS–AUTO.

Уже сейчас известно, что для обновлённого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 2018 модельного года в России предусмотрены такие опции, как полностью светодиодная оптика, вентиляция кресел, комплекс безопасности Toyota Safety Sense, 3-зонный климат-контроль, светодиодная подсветка зоны посадки в автомобиль, зеркала, опускающиеся при движении задним ходом, а также пакет "Зимний комфорт".









К сожалению, об изменениях в гамме силовых агрегатов обновлённого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в компании пока не сообщили. Известно, что в салонах российских дилеров "посвежевший" автомобиль появится до конца 2017 года.