Эксперты объяснили необычное написание букв в проекте алфавита казахского языка

Предложенный алфавит показывает всю гамму звукового строя казахского языка. В этом варианте собраны все казахские звуки. Ни один звук и, даже, ни ползвука, не были упущены этим вариантом алфавита, который показывает полностью всю звуковую гамму казахского языка, уверен директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на ortcom.kz.





- Учитывая международные коммуникации, роль республики Казахстан в глобальном мире, многовекторность нашей политики, намеченной президентом страны Нурсултаном Назарбаевым , мы должны учесть факторы, повлиявшие на формирование языка, - сказал Ербол Тлешов в ходе пресс-конференции в СЦК.





«В английском языке более миллиона слов, из них 15 процентов – английские и 80 процентов - иноязычные слова. В русском языке - 30 процентов исконно русские слова, 70 процентов – заимствованные. В казахском языке - 65 процентов исконно казахско-тюкркские слова и 35 процентов или одна треть - иностранные слова. Алфавит должен дать всю гамму языка, весь его звуковой строй, во-вторую, должен учитывать реалии сегодняшнего мира. Мы исходили из этого», - сообщил Ербол Тлешов.

Один из составителей нового алфавита напомнил, что в свое время, в конце 20х годов, когда Кемаль Ататюрк принял алфавит, которым пользуются наши собратья-турки, они не учли мягкий звук «Қ». «Қарагөз», «Қаратеңіз», они уже подзабыли свой исконный звук – мягкий «Қ». Азербайджанцы тоже подзабыли. Но во второй реформе они его восстановили. В нашем варианте таких проблем нет, в тоже время, есть свои плюсы. Оставлены звуки, которые пришли к нам через русский язык», - сказал Ербол Тлешов.

Почему оставили? – задался вопросом языковед и вспомнил о принципе А. Байтурсынова. На первом съезде ученых на казахском языке в 1924 году, который назывался «Қазақтың білімпаздар съезі», между основателями казахской лингвистики собравшимися в Оренбурге: Ахметом Байтурсыновым, Елдесом Омаровым, Миржакыпом Дулатовым, Халелом Досмухамедовым и другими шел спор о целесообразности оставления в алфавите неказахских звуков. Елдес Омаров предложил исключить из казахского языка звуки, заимствованные из арабского языка. В частности – ә, қ, һ.

Ербол Тлешов напомнил, что Ахмет Байтурсынов боролся за сохранение иноязычных звуков. «Раз они есть в языке, то их надо оставить!», - настаивал Ахмет Байтурсынов. Это байтурсыновский принцип, резюмировал спикер.





Тогда было от силы 15-20 таких слов. Сейчас - порядка 10-12 тыс слов. Нужно ли изменять их, если они присутствуют в языке?! Поэтому иноязычные звуки было решено оставить.