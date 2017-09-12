В целях реализации подпунктов 1), 2), 6-1) пункта 3 и 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах» утверждены Правила ведения и использования специальных учетов лиц, совершивших уголовные правонарушения, привлекаемых к уголовной ответственности, лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения и дактилоскопического учета задержанных, содержащихся под стражей и осужденных лиц.

Правила определяют ведение и использование информационных учетных документов на лиц, совершивших уголовные правонарушения, привлекаемых к уголовной ответственности, лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения (далее - пофамильный учет) и дактилоскопического учета задержанных, содержащихся под стражей и осужденных лиц (далее - дактилоскопический учет), их ввода и снятия в информационных системах, принятия мер по обеспечению полноты и достоверности сведений, осуществления информационно-справочного обслуживания юридических лиц.

Специальные учеты осуществляются Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - Комитет) и его территориальными органами путем ведения АИС СУ и АДИС, пофамильной и дактилоскопической картотек.

Ведение централизованных пофамильных и дактилоскопических картотек (далее - централизованный учет) осуществляется в Комитете.

Субъекты специальных учетов обеспечивают полноту, достоверность и своевременность предоставления ИУД в территориальные органы Комитета.

Бланки ИУД установленных форм и качества материала, предусмотренных настоящими Правилами, изготавливаются субъектами специальных учетов.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.