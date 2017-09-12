Планы на будущее: Как в Астане будет осваиваться территория ЭКСПО

10 сентября состоялось торжественное закрытие Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Многих казахстанцев интересует вопрос - что же будет с павильонами выставки в будущем, передает Zakon.kz.

По словам президента РК Нурсултана Назарбаева, завершение выставки станет началом запуска нескольких новых масштабных проектов.

Первый в списке на «освоение территорий» ЭКСПО - Международный финансовый центр «Астана». Ожидается, что МФЦА станет финансовым хабом для стран Центральной Азии, республик Закавказья, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы.

Назарбаев также упомянул о проектах по созданию международного центра по развитию зелёных технологий и инвестиций и международного технопарка IT-стартапов, которые будут реализовываться на территории ЭКСПО.

Еще один крупный проект, который развернется на ЭКСПО - World Mining Congress & Expo.

Всемирный Горный Конгресс - единая международная платформа для презентации достижений, обмена опытом, а также для обсуждения и принятия инновационных технологических решений в горно-металлургической индустрии. Нашей стране выпала честь принять у себя 25-й Всемирный Горный Конгресс. К проведению мероприятия страна готовилась с 2013 года. С проведением ВГК связаны большие ожидания, в первую очередь, в плане привлечения инвестиций. В рамках конгресса состоится инвестиционный саммит Mines & Money - это успешная площадка европейского формата для B2B встреч. Кроме того, в программе конгресса - «инвестиционные экскурсии» на объекты ГМК, где делегаты смогут познакомиться с техническими и научными ресурсами объектов.

Как отметил в своем выступлении на церемонии закрытия выставки Нурсултан Назарбаев, во время проведения ЭКСПО заметное оживление получил туристический сектор Казахстана - спрос на услуги туроператоров повысился в 1,8 раза. Количество субъектов предпринимательства в Астане увеличилось более чем на 10%. Налоги в бюджет столицы от сферы услуг возросли в 1,2 раза. Столица Казахстана оказалась в эпицентре глобального внимания и пристального интереса всего мира. Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 миллиардов тенге.

Екатерина Ионова