13 крестьянских хозяйств Иртышского района создали кооператив «МТС «Ертіс-2017»
12 сентября 2017, 16:03
Современная техника позволяет местным аграриям не только досрочно собрать с полей свой хлеб, но и помочь в уборке соседним хозяйствам.
Хлеборобы Иртышского района обещают завершить осеннюю страду в ближайшие две-три недели, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Речь идет о мелких крестьянских хозяйствах района, на чьих полях ранее уборка урожая длилась до снежных холодов. Объединившись, 13 мелких хозяйств создали сельскохозяйственный производственный кооператив «МТС «Ертіс-2017» и уже в этом году с помощью СПК «Павлодар» приобрели сразу пять новых гомельских комбайнов марки «Полесье GS-10».
Современная техника позволяет местным аграриям не только досрочно собрать с полей свой хлеб, но и помочь в уборке соседним хозяйствам. Успешность работы созданного кооператива отметил и аким области Булат Бакауов в ходе своей поездки в Иртышский район. Новая техника обошлась крестьянам в 232 миллиона тенге. Рассчитываться за покупку хлеборобы будут в течение девяти лет по 30 миллионов тенге ежегодно.
– Если вы раньше по снегу пшеницу собирали, то теперь у себя уберете, другим поможете, – отметил Б. Бакауов. – Урожай хороший, качество высокое, по топливу и маслам экономите, это верхняя планка всех желаний. С таким качеством тонна пшеницы будет стоить не меньше 50 тысяч тенге. И мы поможем крестьянам продать зерно по такой цене.
Главное, что вы теперь собственники техники, которая позволяет убирать в три раза больше площадей. Всё, что вы раньше на этом поле теряли, теперь платите в банк, через девять лет полностью рассчитаетесь за комбайны, при этом все это время они будут у вас работать. Из всех кооперативов, которые я посетил, работа иртышского СПК реально видна. Продолжая тему сельхозкооперации, глава региона заявил о необходимости дальнейшего развития агросектора. – Надо заниматься диверсификацией отрасли. Наряду с пшеницей и другими культурами развивать выращивание чечевицы, которая уже сейчас на рынке стоит 180 тысяч тенге, растить лен. Это экономически выгодно, – сказал аким области.
Алла Семиренко
Фото Валерия Бугаева
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