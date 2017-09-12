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В Семее арестовали солдата за отказ прервать игру в воллейбол

12 сентября 2017, 16:12

За нарушение несения воинской службы мужчина получил арест на пять суток.

В Семее военнослужащий отказался выполнять приказ начальства, так как не хотел прерывать волейбольный матч. За это он получил пятисуточный арест, передает YK-news.kz.

Согласно материалам административного производства, 42-летний сержант во время игры в волейбол получил приказ от начальника по суточному наряду прекратить играть и вернуться к своим обязанностям. На что военнослужащий ответил отказом и просил не мешать ему. За неповиновение он оказался в суде, где полностью признал свою вину.

За нарушение несения воинской службы мужчина получил арест на пять суток.

Михаил Потапов.

Фото: enu.kz.

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