В Семее арестовали солдата за отказ прервать игру в воллейбол

За нарушение несения воинской службы мужчина получил арест на пять суток.

В Семее военнослужащий отказался выполнять приказ начальства, так как не хотел прерывать волейбольный матч. За это он получил пятисуточный арест, передает передает YK-news.kz





Согласно материалам административного производства, 42-летний сержант во время игры в волейбол получил приказ от начальника по суточному наряду прекратить играть и вернуться к своим обязанностям. На что военнослужащий ответил отказом и просил не мешать ему. За неповиновение он оказался в суде, где полностью признал свою вину.





За нарушение несения воинской службы мужчина получил арест на пять суток.





Михаил Потапов.



