В Семее арестовали солдата за отказ прервать игру в воллейбол
12 сентября 2017, 16:12
За нарушение несения воинской службы мужчина получил арест на пять суток.
В Семее военнослужащий отказался выполнять приказ начальства, так как не хотел прерывать волейбольный матч. За это он получил пятисуточный арест, передает YK-news.kz.
Согласно материалам административного производства, 42-летний сержант во время игры в волейбол получил приказ от начальника по суточному наряду прекратить играть и вернуться к своим обязанностям. На что военнослужащий ответил отказом и просил не мешать ему. За неповиновение он оказался в суде, где полностью признал свою вину.
За нарушение несения воинской службы мужчина получил арест на пять суток.
Михаил Потапов.
Фото: enu.kz.
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