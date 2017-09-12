За время проведения ЭКСПО в Астане за медпомощью обратилось почти 9 тысяч человек

В Минздраве РК предоставили статистику по медицинскому обеспечению участников и гостей ЭКСПО-2017 за период с 9 июня по 10 сентября , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





По данным министерства, всего за медицинской помощью за этот период обратилось 8 917 человек. Из них резидентов Казахстана 7447 человек.





Обращались люди по разным причинам. К примеру, по причине получения травмы - 1 225, болезни системы кровообращения - 871, с хирургической патологией - 330, с акушерско-гинекологической патологией, включая беременность - 249, прочие состояния (аллергия, тепловой удар, температура и так далее) - 6 242.





Всего случаев эвакуации по стационарам - 1862. Из них в городскую больницу №2 - 675, городскую больницу №1 - 284, городскую детскую инфекционную больницу - 232, больницу МЦ УДП - 2, Национальный медицинский центр материнства и детства - 2, городскую детскую больницу №2 - 316, другие медицинские организации (АО "ЦДБ", НИИТО, ПЦ№2, ПЦ№3 и так далее) - 351 случай.





Общее количество вызовов на скорую медицинскую помощь - 3130. Из них: Городская скорая медицинская помощь - 2771, ТОО "Медикер" - 359. Из всех случаев эвакуации из стационаров - случаи госпитализации 333, тяжелых состояний и летальных исходов не было.





"Количество дежурств на общегородских мероприятиях - 430. На территории ЭКСПО городка проживали более 15 тысяч человек. Медицинская помощь оказывалась также проживавшим в гостиницах. Совместно с Конвеншн Бюро были определены 20 гостиниц. За каждой гостиницей были закреплены городские поликлиники. В стационарах города были созданы более 400 резервных коек. Основной коечный фонд для пациентов с инфекционными заболеваниями составил - 260 коек. В целом было задействовано 115 санитарных автомашин", - отмечается в сообщении.









Фото: МЗ РК, sputniknews.kz



