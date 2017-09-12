Audi показала беспилотный электромобиль будущего

Компания Audi представила свое видение роскошного автомобиля будущего – концепт Aicon. Новинка дебютирует на Франкфуртском автосалоне.





Audi Aicon – полностью автопилотируемый электрический транспорт, рассчитанный на дальние поездки. Несмотря на внушительные габаритные размеры – 5444x210x1560 мм – и колесную базу в 3470 мм (на 240 мм больше, чем у нового длиннобазного A8) салон имеет посадочную формулу 2+2: два передних сиденья, которые можно сдвигать и вращать, и небольшой задний диван.





Традиционные органы управления в Audi Aicon отсутствуют, нет и обычных фар – машина «видит» (в том числе – в темноте) с помощью различных датчиков, а для взаимодействия с другими автомобилями и пассажирами предусмотрены светодиодные дисплеи. Багажные отсеки спереди и сзади вмещают в совокупности 600 литров.





Силовая установка Audi Aicon включает установленные спереди и сзади четыре электромотора с суммарной отдачей в 354 л.с. (260 киловатт) и 550 Нм. Твердотельная батарея позволяет проехать 700-800 км на одном заряде. Роботизированный автомобиль способен сам отправиться на подзарядку и восполнить 80% энергии менее чем за полчаса благодаря своей 800-вольтной системе.





Конечно, запускать в серию Audi ничего подобного не планирует – в обозримом будущем. Тот же автопилот максимального, пятого уровня попросту еще не изобретен – для сравнения, новый A8 соответствует третьему уровню автономности. Использование твердотельных аккумуляторов, во многих отношениях превосходящих батареи с жидким электролитом, в автомобилях также еще не началось – хотя многие компании усиленно работают над этим. Тем не менее, Aicon не так уж далек от реальности: по прогнозам, подобные машины появятся в 2025-2030 годах.



