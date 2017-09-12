В Казахстане растет число граждан, занимающихся физической культурой

Сегодня, в ходе заседания Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, рассмотрены результаты работы по развитию спортивной инфраструктуры и привлечению граждан Казахстана к занятию физической культурой.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы доложил, что по итогам 2016 года обеспечен охват более четырех млн человек занятиями физкультурой и спортом или порядка 27,4% населения. За три года этот показатель вырос на 2,3%. При этом доля детей и подростков, охваченных систематическими занятиями, составляет 15,3%. Сегодня около 20% студентов ВУЗов вовлечены в спорт, а в колледжах 30%.

Создаются условия для инвалидов, занимающихся спортом. С 2009 года охват занимающихся вырос с 4% до 10,2%.

Доля занимающихся национальными видами спорта выросла с 5,9% в 2013 году до 7,7% в 2016 году. По национальным видам спорта сегодня в республике функционируют 7 специализированных спортивных клубов и Центр национальных и конных видов спорта в Астане.

«Проект «Қазақстан барысы» уже стал нашим национальным спортивным брендом и вышел на международный уровень через организацию таких турниров как «Евразия барысы» и «Әлем барысы». Благодаря этому на селе дети и молодежь активно вовлекаются в секции по қазақ күресі. По итогам XI сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия қазақ күресі был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО», — отметил А. Мухамедиулы.

Важной составляющей массового спорта являются президентские тесты. Ежегодно в них принимают участие более четырех млн человек.

В стране функционирует 11,1 тыс. спортивных сооружений и по сравнению с 2015 годом их число возросло на 4%. С начала 2017 года в регионах за счет местных бюджетов и спонсорских средств завершено строительство 11 физкультурно-оздоровительных комплексов. На стадии завершения строительство ФОКов еще в четырех областях.

Премьер-Министр РК отметил, что в некоторых школах страны существуют проблемы с обеспечением спортивным инвентарем, в этой связи акимам регионов поручено взять этот вопрос на контроль. Также в ряде школ нет собственных спортивных залов, на это, по словам Бакытжана Сагинтаева, также необходимо обратить пристальное внимание и практиковать комплексный подход при вовлечении детей в спорт.