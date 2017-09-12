В Казахстане будет введен новый подход к налоговому администрированию

В ходе заседания Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, министр финансов Бахыт Султанов доложил о либерализации взаимоотношений между государством и налогоплательщиком, предусмотренной в новом проекте Налогового кодекса и сопутствующем законопроекте.

Министр доложил, что с целью установления ясных правил взаимодействия между органами госдоходов и налогоплательщиком вводятся такие принципы налогового администрирования, как принцип законности, принцип эффективности и принцип риск-ориентированного администрирования.

В целях стимулирования повышения налоговой дисциплины кардинально пересматривается система управления рисками. Вводится дифференцированный подход к налоговому администрированию для разных категорий налогоплательщиков.

«Следует отметить, что категорирование налогоплательщиков во многих странах мира является конфиденциальной, «закрытой» информацией. Мы же предлагаем внедрить комбинированную модель, предусматривающую и «открытые критерии», которые будут служить налогоплательщикам ориентиром для вхождения в «зеленую зону» низкой степени риска и предупреждением от попадания в «красную зону», — отметил Бахыт Султанов.

Проектом предусмотрен новый вид взаимодействия с крупными налогоплательщиками, основанный на принципах доверия и открытости - Горизонтальный мониторинг. Такой подход является одним из прогрессивных методов администрирования, используемых в странах ОЭСР.

В законопроекте заложены основные условия для принудительной ликвидации бездействующих налогоплательщиков. С целью обеспечения открытости данной процедуры информация о принудительной ликвидации будет заблаговременно размещаться в СМИ, и проводиться работа с претензиями потенциальных кредиторов этих компаний.

«В части налоговых проверок, предусмотрены меры, направленные на существенное сокращение их количества и повышения качества»,- подчеркнул министр.

В частности, на 56% сокращены основания для проведения внеплановых проверок.

Проектом Кодекса предусматривается либерализация лицензионного контроля. Также предусматриваются меры по оптимизации процедур возврата НДС.

В сопутствующем законопроекте в части администрирования предусмотрены поправки в ряд законодательных актов.

«В завершение хочу отметить, что все новшества по совершенствованию администрирования безусловно положительно повлияют на развитие бизнеса и обеспечат переход от фискальных методов работы налоговых органов к партнерским отношениям с бизнесом», — заключил министр.

Напомним, сегодня на заседании Правительства рассмотрен вопрос о проекте Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет и сопутствующем законопроекте».