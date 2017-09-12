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Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах

12 сентября 2017, 16:38

Оперативные службы проверяют здания.

Учеников и сотрудников семи школ эвакуировали в Перми из-за сообщений о заложенных бомбах, в общей сложности эвакуировано более 5,7 тыс. человек. Об этом во вторник сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края, сообщает ТАСС.

"12 сентября 2017 года с 11:10 до 11:26 в семь школ города Перми и административные здания поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. В течение 30 минут с момента получения информации из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5 706 человек. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами управления МВД по Пермскому краю и Росгвардии с применением служебно-розыскных собак", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, учащиеся первой и второй смен в сопровождении родителей и родственников отправлены домой.

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что в целях безопасности занятия во всех городских школах отменены.

Как сообщают местные СМИ, помимо школ в Перми эвакуировали сотрудников администрации Перми, студентов и сотрудников Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), а также пассажиров и сотрудников городского автовокзала.

Фото: Properm.ru

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