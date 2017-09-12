Революция или экспроприация?

Несколько дней назад в социальных сетях я разместил призыв остановить вакханалию с криптовалютами в Казахстане. Пост вызвал бурное обсуждение, оно и понятно, тема очень горячая, особенно если учесть галопический рост стоимости Биткойнов, Эфириумов и прочих цифровых денег.





Самое сложное спорить с цифрами. Действительно, стоимость биткоина за несколько лет выросла в тысячи раз и, купив сто биткоинов лет пять назад за 600-700 долларов, на максимуме прошлой недели их можно было продать за 490 000. Да даже в начале года, отдав за сто биткоинов 76 тысяч долларов, поднять почти четыреста тысяч, это предел мечтаний для миллионов. При этом стоимость в биткоина в 4900 долларов за штуку явно не предел. Цифровая деньга может с лёгкостью стоить и 5, и 7, и даже 10 тысяч долларов за единицу, а может стоить и ничего, самое настоящее, полное ничего 5, 7, ну или 10 долларов за единицу.





Это феномен не может не привлечь внимание. Сегодня о цифровых деньгах не говорит разве что ленивый. Оно и понятно, с самых высоких трибун слышатся блокчейн, криптовалюты и прочие непонятные слова, блеском своим озаряющие любые дворницкие. При этом в головах наступает настоящая путаница. Большинство, рассуждающее о перспективах заработка на цифровых деньгах, не может различить технологию и продукт. Если не углубляться в тонкости, то блокчейн - это система хранения и распределения данных, а криптовалюта - один из самых простых продуктов, которые это система может создать. При этом ее стоимость определяется не столько возможностями, сколько спросом на нее.





Вся эта история с криптовалютами напоминает другую историю - уже с тюльпанами. В середине XVII века эти цветы стали причиной появления первого в мире экономического пузыря. Менее чем за сто лет стали самым дорогим и ходовым товаром в виду большой моды на них и особой редкости. За одну луковицу можно было купить дом или большой участок земли, а в некоторых случаях получить почти три килограмма золота. Торговцы заключали сделки на ещё невыращенные цветы. Люди продавали и закладывали последнее имущество, чтобы заняться перепродажей луковиц. Но в результате победы селекции и урожайных лет случилось перепроизводство, и цветочный пузырь лопнул.





Так что в основе любого экономического чуда - будь то цветы, акции Google, индекс DOW или криптоденьги - всегда лежит не более, чем дефицит ресурса, социальный интерес, полное отсутствие знаний и, естественно, мода. Деньги - это совсем другая история, тут сумма всех усилий, всей страны, но в первую очередь доверие, которое формируется у каждой страны по-своему: у кого-то это 12 морских флотилий, у кого-то технологии, у кого-то безграничные природные ресурсы, ну или рабочая сила.





Биткоин - что же делает его таким востребованным и дорогим? Как и любые другие криптовалюты, он имеет ограниченный ресурс, его невозможно выпустить просто так. Его нужно вымучить, или как правильно говорить, «намайнить», для чего нужен целый набор физических инструментов, которые называются «ферма». Сам процесс, задачи к нему, постоянно усложняются, и с каждым днем на это нужны все большие затраты, а значит при одних и тех же мощностях, количество заработанных единиц уменьшается.





Когда началось повальное увлечение криптовалютами? Когда ими стало можно торговать на биржевых площадках. Тут-то и произошел перелом, как с тюльпанами в Голландии. Сами они стали никому не интересны, что цветы, что криптоденьги. Только рост цены, только хардкор, все остальное слишком сложно. Параллельно, в экспертной вселенной создавался нужный ажиотаж. Цена будет расти, а значит, покупай, зарабатывай, не заморачивайся. Далее классика, когда спрос не родил предложение, поднялась цена.





Последними в паровоз стали заскакивать чиновники. Цифровая экономика - это лучшая фишка, которую только можно продать. Ничего не нужно, пара презентаций и бюджет побольше. Ни тебе заводов, ни тебе километров дорог, которые можно ножками пощупать, только программный код и много непонятных цифр. При этом в головах путаница похлеще, чем у обывателя. В кучу идут и базы данных, и блокчейны, и криптовалюты. Так, Нацбанк РК еще летом прошлого года обещал до начала 2017 обнародовать несколько проектов, связанных с криптовалютами. Это означает, что криптовалюта будет параллельно ходить с тенге. При этом более простую и полезную для экономики вещь, как-то разрешить параллельное хождение обычных денег, долларов или рублей они не могут, говорят нельзя, а еще у них программа дедолларизации и прочие инструменты для удержания курса национальной валюты.





При этом население в массе своей финансово безграмотно. Никто не понимает стоимости денег. В стране процветает ростовщичество. Люди занимают деньги под 700% годовых и считают это нормальным. Конечно, обещание заоблачных прибылей дает надежду рассчитаться с долгами, купить квартиру, съездить, как в все, в Турцию, в конце концов, наесться в вдоволь. Тем более, когда о криптовалютах говорят с высоких трибун. В студии приглашают инвестиционных гуру, якобы заработавших на росте биткоинов миллионы долларов, а на самом деле облегчают работу инвестиционным мошенникам. Люди с легкостью отдают все свои сбережения, квартиры закладывают, чтобы заработать. Завтра, когда все кончится, а оно обязательно кончится, они выстроятся у Нацбанка с требованием вернуть их кровные, но не будет в мире силы, способной это сделать.





Почему этот день обязательно наступит? Ну, первое, сегодня уровень компьютеров настолько низок, что процесс выработки биткоина очень капиталоёмок и энергозатратен. Это как мыть золото вручную на реках Дакоты. Скоро появятся механизмы, позволяющие это делать быстрее, а с появлением более совершенных устройств можно будет майнить этих биткоинов без остановки и в неограниченных количествах.





Любой маленький рынок легко можно раскачать, причем в обе стороны. Скупая активы, наращивая их стоимость и, соответственно, продавать для падения цены. Есть еще конкуренция. Уже сейчас есть массовое предложение, но скоро любой сможет эмитировать свою валюту и тогда только случай будет определять, что случится с тем или иным цифровым творением.





«Криптовалюта - это электронный механизм обмена, цифровой актив, эмиссия и учет которого ведутся в рамках распределенной компьютерной сети. Ее функционирование основано на использовании цепочки блоков транзакций, выстроенных по определенным правилам. Например, для возможности перепроверки каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке, а все блоки можно выстроить в одну цепочку, которая содержит информацию о всех совершенных когда-либо операциях в этой базе». Проще говоря, любая транзакция легко отслеживается, а значит никому это не выгодно, особенно в странах с непрозрачными экономиками.





Сама криптовалюта противоречит принципам современной экономки, основанной на инфляции и доступу к дешевым и длинным деньгам. Плюс к этому, она составляет конкуренцию традиционным инструментам. По сути являясь такой же ценной бумагой, как и любая другая. К тому же она не регулируется ничем. Наверное, поэтому «Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала официальное заявление, в котором указана её позиция по регулированию виртуальных активов, в том числе процедуры первичного размещения токенов (ICO). SEC считает, что токены-акции, которые генерируются в большинстве ICO, следует приравнять к ценными бумагами наравне с акциями при традиционном выходе компаний на биржу. Процедура ICO попадает под федеральный закон о ценных бумагах».





Конечно, запрещать участвовать в торгах, как это делают Россия, Китай и многие другие страны, нельзя, но и вовлекать непрофессиональных игроков тоже не стоит. Нужно объяснять, что как и все технологии, технология блокчейн имеет ограниченный ресурс по времени. Придет время и появятся новые и более совершенные, что биткоин не деньги, а некий суррогат, который имеет место быть, но его рост имеет спекулятивную основу, и что выигрывает тот, кто зашел раньше и вышел вовремя, иначе даже спросить в случае чего, будет не с кого. Разве что выпороть компьютер, как когда-то Ксеркс приказал высечь море за то, что перед сражением при Саламине построенный им понтонный мост был разрушен сильным ветром, и часть его войска погибла.







