Переход на латиницу: пользователи Сети посмеялись над своими именами

Пользователи казахстанского сегмента Сети живо отреагировали на новость о новом казахском алфавите, передает Zakon.kz.

Как известно, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил приступить к переходу нашего алфавита на латиницу с 2025 года. Накануне на парламентских слушаниях в Мажилисе Парламента РК был предложен предварительный вариант алфавита, состоящий из 25 знаков.

За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа. Для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка в алфавит было включено восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков. Три казахских главных фонемы – это мягкие ә, ү, ө, обозначаются диграфами, например звук «ие» в сочетании с твердыми гласными звуками а, у, э, дают звуки ә, ү, ө, звук ә передается диграфом «ай и».





В социальных сетях практически мгновенно отреагировали на это сообщение и начали переводить на латиницу имена, фамилии и слова на казахском языке. Некоторые из них действительно выглядят интересно и необычно. Особенно слова с буквой "у", которая на латинице обозначается как "w".

К примеру:

Nwrswltan Nazarbajev (Нурсултан Назарбаев)

Bakytzhan Sagyntajev (Бакытжан Сагинтаев)

Bawyrzhan Bajbek (Бауржан Байбек)

Arystanbek Mwhamediwly (Арыстанбек Мухамедиулы)

Tamara Dwjsenova (Тамара Дуйсенова)













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