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Метели не будет: Казгидромет объяснил ошибку в штормовом предупреждении

12 сентября 2017, 16:58

В Акмолинской области в ближайшие сутки ожидается усиление ветра и заморозки.

Штормовое предупреждение о метели в Акмолинской области по ошибке распространил филиал РГП "Казгидромет".

"При приеме штормового предупреждения произошла ошибка. В ближайшую ночь, 13 сентября, на территории Акмолинской области метель НЕ ожидается", — отметили метеорологи.

Согласно штормовому предупреждению 12 сентября в Акмолинской области ожидается усиление северо-западного ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с.

В среду, 13 сентября, ночью в Акмолинской области ожидаются местами осадки, преимущественно дождь, переходящий в мокрый снег.

Ночью 13-14 сентября в Акмолинской области местами ожидаются заморозки до 3 градусов, местами туман.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов

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