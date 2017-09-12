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В Алматы заработал Call-center по вопросам отлова бродячих животных

12 сентября 2017, 17:06

Прежний номер отдела по отлову бродячих животных: 385-53-05 недействителен.

В Алматы запустили круглосуточный Call-center Центра ветеринарии, сообщает Zakon.kz.

В Алматы в тестовом режиме начал работу единый Call-центр КГП на ПХВ «Центр ветеринарии».

В диспетчерскую службу жители города могут обратиться по вопросам отлова и возврата безнадзорных животных, выдаче ветеринарных справок и противоэпизоотическим мероприятиям.

Узнать интересующую информацию и оставить заявку можно по номеру 321-00-02. Звонок по данной линии бесплатен.

Фото с сайта fermers.kz

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