Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Доплачивать учителям за языковые курсы будут за счет трансфертов из республиканского бюджета

12 сентября 2017, 17:07

Начисление доплаты производится с 1 сентября 2017 года.

Постановлением правительства Казахстана от 6 сентября 2017 года утверждены Правила использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2017 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, целевые трансферты используются с учетом взносов (социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, фонд социального медицинского страхования) работодателя в размере, установленном в соответствии с действующим законодательством РК.

Начисление доплаты производится с 1 сентября 2017 года.

Перечисление целевых трансфертов нижестоящим бюджетам администраторами республиканских и местных бюджетных программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Неиспользованные по итогам финансового года суммы целевых трансфертов на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам, выделенные из республиканского бюджета, подлежат возврату в доход вышестоящего бюджета до 1 марта следующего финансового года.

Местные исполнительные органы областей, городов Астаны и Алматы:

- используют суммы целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по целевому назначению в соответствии с индивидуальными планами финансирования и настоящими Правилами;
- представляют в центральный уполномоченный орган в области образования ежеквартальный отчет об использовании целевых трансфертов из республиканского бюджета областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам.

Постановление вводится в действие с 1 сентября 2017 года и подлежит официальному опубликованию.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...