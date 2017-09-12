Доплачивать учителям за языковые курсы будут за счет трансфертов из республиканского бюджета
12 сентября 2017, 17:07
Начисление доплаты производится с 1 сентября 2017 года.
Постановлением правительства Казахстана от 6 сентября 2017 года утверждены Правила использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2017 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается, целевые трансферты используются с учетом взносов (социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, фонд социального медицинского страхования) работодателя в размере, установленном в соответствии с действующим законодательством РК.
Начисление доплаты производится с 1 сентября 2017 года.
Перечисление целевых трансфертов нижестоящим бюджетам администраторами республиканских и местных бюджетных программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Неиспользованные по итогам финансового года суммы целевых трансфертов на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам, выделенные из республиканского бюджета, подлежат возврату в доход вышестоящего бюджета до 1 марта следующего финансового года.
Местные исполнительные органы областей, городов Астаны и Алматы:
- используют суммы целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по целевому назначению в соответствии с индивидуальными планами финансирования и настоящими Правилами;
- представляют в центральный уполномоченный орган в области образования ежеквартальный отчет об использовании целевых трансфертов из республиканского бюджета областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам.
Постановление вводится в действие с 1 сентября 2017 года и подлежит официальному опубликованию.
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