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Президент посетил новый отель в Астане

12 сентября 2017, 17:08

Глава государства ознакомился с макетом гостиницы и осмотрел один из номеров нового отеля.

Нурсултан Назарбаев посетил отель "The St.Regis Astana", сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе посещения Глава государства ознакомился с макетом гостиницы и осмотрел один из номеров нового отеля, расположенного на территории Центрального парка Астаны на левом берегу реки Ишим.

В отеле "The St.Regis Astana" - 120 номеров, включая 23 люкса с приватными террасами и видами на парк и реку. Кроме того, в отеле выставлены предметы современного искусства, созданные казахстанскими и иностранными художниками.

Фото: пресс-служба Акорды.

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