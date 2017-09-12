Президент посетил новый отель в Астане
12 сентября 2017, 17:08
Глава государства ознакомился с макетом гостиницы и осмотрел один из номеров нового отеля.
Нурсултан Назарбаев посетил отель "The St.Regis Astana", сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе посещения Глава государства ознакомился с макетом гостиницы и осмотрел один из номеров нового отеля, расположенного на территории Центрального парка Астаны на левом берегу реки Ишим.
В отеле "The St.Regis Astana" - 120 номеров, включая 23 люкса с приватными террасами и видами на парк и реку. Кроме того, в отеле выставлены предметы современного искусства, созданные казахстанскими и иностранными художниками.
Фото: пресс-служба Акорды.
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