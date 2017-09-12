Президент посетил новый отель в Астане

Глава государства ознакомился с макетом гостиницы и осмотрел один из номеров нового отеля.

Нурсултан Назарбаев посетил отель "The St.Regis Astana", сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.





В ходе посещения Глава государства ознакомился с макетом гостиницы и осмотрел один из номеров нового отеля, расположенного на территории Центрального парка Астаны на левом берегу реки Ишим.





В отеле "The St.Regis Astana" - 120 номеров, включая 23 люкса с приватными террасами и видами на парк и реку. Кроме того, в отеле выставлены предметы современного искусства, созданные казахстанскими и иностранными художниками.



