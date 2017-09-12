Audi представила новый универсал RS4 Avant
12 сентября 2017, 17:13
Премиальная немецкая марка Audi официально представила «заряженный» универсал RS4 Avant нового поколения.
На автосалоне во Франкфурте состоялась официальная премьера «заряженного» универсала Audi RS4 Avant нового поколения.
Среди всех новинок Франкфуртского автосалона 2017 года одним из самых ожидаемых автомобилей, бесспорно, является «заряженный» универсал Audi RS4 Avant нового поколения B9.
Как и предполагали многие эксперты, высокопроизводительный «сарай» из Германии получил 2,9-литровый двигатель TFSI biturbo V6, который способен генерировать 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.
В тандеме с силовым агрегатом работает фирменный полный привод Quattro и модернизированная 8-диапазонная автоматическая трансмиссия с оптимизированным переключением передач.
Согласно данным немецкого производителя, с нуля до первой сотни новый «заряженный» универсал Audi RS4 Avant способен «выстреливать» за 4,1 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отсечке 250 километров в час (155 миль в час).
Однако электронный «ошейник» можно удалить, тогда автомобиль сможет разгоняться до максимальной скорости 280 километров в час (174 миль в час). Такая опция предлагается в составе опционального пакета RS Dynamic Package. Таким образом, новинка оказалась на 0,1 секунды быстрее своего главного конкурента Mercedes-AMG C63 Estate.
Несмотря на внушительную производительность, как отмечают в компании, «заряженный сарай» Audi RS4 Avant новой генерации достаточно экономичен. В частности, согласно заявленным данным, на каждую сотню пути в среднем автомобиль потребляет всего 8,8 литра горючего. Выброс СО2 – 199 г/км.
Новый универсал Audi RS4 Avant оказался также на 80 килограмм легче предшественника. Снаряжённая масса автомобиля – 1 790 килограмм. В оснащение машины входит стандартная спортивная подвеска, благодаря которой клиренс у «сарая» на семь миллиметров ниже, чем у обычной модели A4 со спортивной подвеской.
В оснащение «заряженной» 5-дверной модели Audi RS4 Avant нового поколения может входить система Dynamic Ride Control, керамические тормозные механизмы и динамическое рулевое управление, а также стандартная система Audi Drive Select.
При создании нового «заряженного» универсала Audi RS4 Avant дизайнеры черпали вдохновение в модели 90 Quattro IMSA GTO. У автомобиля имеется типичная сотовая структура в массивных воздухозаборниках и особой радиаторной решётке. Также автомобиль получил расширенные на 30 миллиметров колёсные арки.
В задней части нового «заряженного» универсала Audi RS4 Avant имеется аэродинамический диффузор и два массивных патрубка спортивной выхлопной системы, и спойлер на крыше. В «базе» автомобиль оснащается 19-дюймовыми «катками» (20-дюймовые в качестве опции).
Помимо всего прочего, для 450-сильного Audi RS4 Avant новой генерации разработали новый колер, под названием Nogaro Blue, который напоминает о первом универсале 1999 года.
В салоне нового Audi RS4 Avant вы увидите спортивные сиденья с сотовым рисунком, спортивное рулевое колесо с плоским дном и кожаной оплёткой, модифицированный щиток приборов Audi Virtual Cockpit и доработанную информационно-развлекательную систему, на монитор которой можно выводить дополнительную информацию о перегрузках, давления в шинах и так далее.
Приём заказов на новый «заряженный» универсал Audi RS4 Avant стартует осенью текущего года. Известно, что в Германии за новинку будут просить не менее €79 800, а в Великобритании не менее £61 625.
Via livecars
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