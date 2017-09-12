Audi представила новый универсал RS4 Avant

На автосалоне во Франкфурте состоялась официальная премьера «заряженного» универсала Audi RS4 Avant нового поколения.

Среди всех новинок Франкфуртского автосалона 2017 года одним из самых ожидаемых автомобилей, бесспорно, является «заряженный» универсал Audi RS4 Avant нового поколения B9.

Как и предполагали многие эксперты, высокопроизводительный «сарай» из Германии получил 2,9-литровый двигатель TFSI biturbo V6, который способен генерировать 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

Согласно данным немецкого производителя, с нуля до первой сотни новый «заряженный» универсал Audi RS4 Avant способен «выстреливать» за 4,1 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отсечке 250 километров в час (155 миль в час).

В тандеме с силовым агрегатом работает фирменный полный привод Quattro и модернизированная 8-диапазонная автоматическая трансмиссия с оптимизированным переключением передач.

Однако электронный «ошейник» можно удалить, тогда автомобиль сможет разгоняться до максимальной скорости 280 километров в час (174 миль в час). Такая опция предлагается в составе опционального пакета RS Dynamic Package. Таким образом, новинка оказалась на 0,1 секунды быстрее своего главного конкурента Mercedes-AMG C63 Estate.





Несмотря на внушительную производительность, как отмечают в компании, «заряженный сарай» Audi RS4 Avant новой генерации достаточно экономичен. В частности, согласно заявленным данным, на каждую сотню пути в среднем автомобиль потребляет всего 8,8 литра горючего. Выброс СО2 – 199 г/км.





Новый универсал Audi RS4 Avant оказался также на 80 килограмм легче предшественника. Снаряжённая масса автомобиля – 1 790 килограмм. В оснащение машины входит стандартная спортивная подвеска, благодаря которой клиренс у «сарая» на семь миллиметров ниже, чем у обычной модели A4 со спортивной подвеской.