Бывший природоохранный прокурор Атырауской области назначен зампрокурора Акмолинской области

Освободилась должность специализированного природоохранного прокурора Атырауской области. Занимавший эту должность Владимир Малахов переведен в Астану.

Приказом Генерального прокурора советник юстиции Владимир Малахов назначен заместителем прокурора Акмолинской области, передает ATPress.kz со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Как сообщается, приказ о назначении Владимира Малахова заместителем прокурора Акмолинской области подписан Генпрокурором 4 сентября 2017 года, с испытательным сроком на три месяца.

Владимир Малахов родился в городе Кокшетау Акмолинской области. В 1998 году окончил Казахский государственный юридический университет.

С 2002 по 2005 годы - прокурор департамента Генеральной прокуратуры РК.

С 2005 по 2009 годы - начальник управления прокуратуры города Астаны.

С 2009 по 2012 годы - прокурор района Сарыарка г. Астаны, прокурор департамента Генеральной прокуратуры РК.

С 2012 по 2013 годы - заместитель начальника департамента Республиканской гвардии.

С 2013 по 2016 годы - заместитель прокурора города Атырау

С 2016 по 2017 годы - Специализированный природоохранный прокурор Атырауской области.

В 2008 году награжден юбилейной медалью «Астананың 10 жылдығы».

Женат, воспитывает троих детей.