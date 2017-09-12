Осужденную за клевету главврача оправдали в Петропавловске

Главный врач больницы Петропавловска, в июне этого года осужденная за клевету на заведующего хирургическим отделением к году ограничения свободы, полностью оправдана судебной коллегией по уголовным делам областного суда.





Заведующий хирургией Асхат Аксарин — врач-хирург высшей квалификационной категории со стажем работы свыше 10 лет был отстранен от работы. По его версии, главный врач больницы Галина Маметова из-за конфликта, возникшего на почве профессиональных разногласий, не давала ему работать. Руководитель больницы же утверждала, что основная причина служебного конфликта — в пьянстве заведующего хирургией и что именно пьянство и его отказ от медосвидетельствования послужили причиной отстранения хирурга от работы.





Маметова озвучила свою позицию в республиканских СМИ, после этого Асхат Аскарин подал на обидчицу в суд. В результате городской суд признал Галину Маметову виновной по статье 130, часть 2 Уголовного кодекса РК "Клевета" и приговорил к ограничению свободы сроком на один год.





Однако Галина Маметова вину не признала, и ее адвокат Наталья Нистряну воспользовалась правом на апелляционную жалобу. Защита главврача указала, что Маметова на момент нахождения журналистов в больнице имела установленный факт отказа Аксарина от медицинского освидетельствования, акт от 3 марта 2017 года о нахождении Аксарина на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, докладные от заместителя главного врача и врача Аксенова о том, что Аксарин находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, акт и протокол разбора случая от 23 августа 2016 года о нахождении Аксарина в состоянии алкогольного опьянения.





Тем самым, по утверждению адвоката, Маметова озвучила сведения, которые для нее были достоверными, а суд избирательно подошел к оценке показаний свидетелей.





"Суд не дал оценки тому, что Маметова давала интервью по приглашению самого Аксарина, отвечая на вопросы журналистов, вынуждена была назвать истинную причину отстранения потерпевшего от работы. Следовательно, цели опорочить потерпевшего осужденная не преследовала. Судом необоснованно в основу обвинения положен факт отсутствия видеозаписи в операционном блоке, палате интенсивной терапии и приемном покое, которые бы подтвердили факт нахождения потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения, поскольку любые сомнения трактуются в пользу обвиняемого", — указала в жалобе адвокат.





Исследовав материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия решила отменить обвинительный приговор.





Таким образом, главврача признали невиновной в клевете, а также за ней остается право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.





Также суд постановил отказать Аскарину во взыскании с Маметовой 2 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда.





Апелляционный приговор вступил в законную силу с момента его оглашения.



