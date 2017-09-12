На юго-востоке Турции более 100 человек отравились хлором
12 сентября 2017, 17:18
По информации местных властей, задержаны два виновника ЧП, третий находится в розыске.
Более 100 человек госпитализированы после отравления хлором в деревне Акташ провинции Сиирт на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости.
Накануне местные власти сообщили о госпитализации 17 взрослых и 23 детей в результате отравления химическим веществом.
"После отравления хлором в деревне Акташ госпитализированы 109 человек. Причиной происшествия стало то, что три местных жители обнаружили бочку с хлором для обеззараживания воды, принесли ее в деревню и открыли, в результате чего начал распространяться газ. Прибывшие спасатели эвакуировали всех жителей деревни, сегодня в 1.00 они смогли вернуться", — говорится в сообщении.
По информации местных властей, задержаны два виновника ЧП, третий находится в розыске.
Фото: соцсети
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