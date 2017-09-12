Мать погибшей под трамваем девочки хочет уехать в Экибастуз
12 сентября 2017, 17:24
Ей тяжело смотреть на трамваи.
Мать погибшей под колесами трамвая девочки в Палодаре Шынар Уалитова хочет переехать в Экибастуз, передаёт Казинформ.
«Маме Махаббат очень тяжело, - рассказала Нуржиян Батесова, директор школы № 4, где обучались попавшие под трамвай сёстры. - Она знает, что павлодарцы, общество добряков и педагоги собирают деньги на покупку квартиры. Женщина планирует вообще переехать из города, она не может смотреть на трамваи».
Между тем, в 2016 году женщина похоронила трагически погибшего супруга, а 7 сентября по дороге в школу от столкновения пострадали две её старшие дочери. Десятилетняя Махаббат погибла на месте, а восьмилетнюю Марал увезли в реанимацию детской областной больницы. При этом она воспитывает и третьего ребёнка - двухлетнего сына.
Как сообщил тогда пресс-секретарь АО «Трамвайное управление города Павлодара» Тимофей Голев, водителем трамвая была девушка, 1987 года рождения. Стаж работы - 5 лет.
Позже в изолятор временного содержания водитель трамвая была водворена на трое суток.
«По факту происшествия с участием трамвая и несовершеннолетних детей начато досудебное расследование по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, - заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря ДВД Павлодарской области Руслан Оспанов. - В настоящее время по делу назначен ряд необходимых судебных экспертиз».
Антон Гагарин.
Фото: 24.kz.
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