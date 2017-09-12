Число беженцев из Мьянмы приближается к 400 тысячам человек

При этом речь идет только о зарегистрированных беженцах, и реальные цифры могут быть гораздо выше.

Пресс-секретарь Международной организации по миграции Леонард Дойл заявил, что с 25 августа в Бангладеш прибыли около 370 тыс. беженцев из охваченной столкновениями Мьянмы, сообщает сообщает Rosbalt.ru





При этом речь идет только о зарегистрированных беженцах, и реальные цифры могут быть гораздо выше.





В свою очередь представитель ЮНИСЕФ в Бангладеш Жан Либи отметил, что только за период с 4 по 10 сентября в Бангладеш прибыли 220 тыс. человек, 60% из которых — дети. По его словам, нет ни малейших признаков того, что этот поток скоро остановится.





Пресс-секретарь агентства ООН по делам беженцев Эдриан Эдвардс назвал ситуацию очень тяжелой, а также отметил отсутствие гуманитарного доступа в наиболее затронутые районы в Мьянме.





«Некоторые рассказывают, что члены их семей были сожжены, убиты или расстреляны. Многие люди бежали через джунгли и горы. У нас огромное количество детей без сопровождения, случаев травм из-за сексуального насилия, увечий, пулевых ранений», — отметил он.





8 сентября ООН сообщала, что за две недели межрелигиозных столкновений в Мьянме страну покинули 270 тыс. мусульман-рохинджа. Все они в поисках убежища пересекли границу соседнего Бангладеш, где практически не осталось места для беженцев.



