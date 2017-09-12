Назарбаев встретился с главным кардиохирургом страны Юрием Пя
12 сентября 2017, 17:28
Юрий Пя доложил Нурсултану Назарбаеву об итогах работы Конгресса, в котором приняло участие более 1000 иностранных делегатов.
В ходе встречи Глава государства отметил особую значимость проведенного в Астане 27-го Конгресса Всемирной ассоциации сердечно-сосудистых и торакальных хирургов для развития отечественной медицины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
- Впервые в Казахстане собрался конгресс кардиохирургов всего мира. Это является мировым признанием отечественной хирургии, - сказал Президент Казахстана.
В свою очередь Юрий Пя доложил Нурсултану Назарбаеву об итогах работы Конгресса, в котором приняло участие более 1000 иностранных делегатов.
По информации председателя правления АО Национальный научный кардиохирургический центр», Конгресс признан одним из лучших согласно оценке Исполнительного комитета всемирной ассоциации.
В завершение Глава государства пожелал Юрию Пя успехов и новых достижений в его дальнейшей работе.
Фото akorda.kz
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