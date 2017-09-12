Назарбаев встретился с главным кардиохирургом страны Юрием Пя

Юрий Пя доложил Нурсултану Назарбаеву об итогах работы Конгресса, в котором приняло участие более 1000 иностранных делегатов.

В ходе встречи Глава государства отметил особую значимость проведенного в Астане 27-го Конгресса Всемирной ассоциации сердечно-сосудистых и торакальных хирургов для развития отечественной медицины, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды





- Впервые в Казахстане собрался конгресс кардиохирургов всего мира. Это является мировым признанием отечественной хирургии, - сказал Президент Казахстана.





В свою очередь Юрий Пя доложил Нурсултану Назарбаеву об итогах работы Конгресса, в котором приняло участие более 1000 иностранных делегатов.





По информации председателя правления АО Национальный научный кардиохирургический центр», Конгресс признан одним из лучших согласно оценке Исполнительного комитета всемирной ассоциации.





В завершение Глава государства пожелал Юрию Пя успехов и новых достижений в его дальнейшей работе.



