"Он был плохим мужем и отцом, зато госслужащим был блестящим" - супруга Бауржана Мусина

Супруг Макпал Нуркеримовой на прошлой неделе сел на скамью подсудимых. Несколько месяцев до этого его делом занимались следователи Нацбюро по противодействию коррупции. Они задержали чиновника при получении 400 тыс тенге от предпринимателя. По версии следствия, это лишь часть взятки. Ее общая сумма составила 1,4 млн тенге.





На первое судебное заседание по делу мужа Макпал пришла с детьми. Женщина хотела показать их супругу. Но ей это не удалось. В зал суда Макпал с детьми не пустили.





Позже женщина рассказала об аресте мужа, и о жизни с Бауржаном Мусиным.





"В 8:55 мне позвонили и сказали, что его задержали в 3 часа ночи. Звонили из антикоррупционной службы. Потом за мной приехали, я должна была подписать какие-то документы. Я была в шоке, потому что он профессионал, порядочный в работе. Такой оплошности он совершить не мог... ... Теперь я знаю, что за ним следили почти полгода. Антикоррупционная служба 13 января завела уголовное дело. Он не знал об этом", - рассказала Макпал.





По словам женщины, супруг всего добился сам. Карьеру начал в холдинге «Парасат», потом устроился в статистику. Затем перевелся в Министерство индустрии и развития, сначала был главным экспертом, потом начальником. Дальше он работал в Министерстве по делам религий.





"Я не припомню, чтобы он опаздывал или был вне работы. Из-за этого он семье время не уделял. Бауржан был плохим мужем и отцом. Зато госслужащим он был блестящим", - отмечает жена Мусина.





Что касается их знакомства, то Макпал рассказала, что начиналось у них все, как у всех. Познакомились, встречались 2 месяца. Потом поженились. Это была любовь с первого взгляда. Год мы жили в Алматы, а потом переехали в Астану. Детей в семье четверо. Старшему 9 будет, второму - 7, третьему – 4, дочке - 11 месяцев.





После 9 лет брака было решено разойтись - сейчас они разводятся.





"Ничего личного не осталось. Карьера всегда была важнее всего для него... ...Я благодарна ему. Я многому научилась у него за эти годы. Каким бы он ни был, он был моим мужем и остается отцом наших детей. Я всегда буду его уважать. Несколько лет я просила развода. Он просил меня остаться с ним, потому что развод мог плохо повлиять на его карьеру. Я не стала подавать на развод... ...Все говорят, что я предаю его, потому что в такой момент хочу развестись. Но я давно этого хотела", - сказала Макпал.





Она опровергает информацию в СМИ о том, что они живут припеваючи. Машина, с ее слов, была куплена в рассрочку, двухкомнатную квартиру получили по госпрограмме. Приватизировать за три года ее не успели, и это теперь под вопросом.





"Мы не шикуем, живем просто. Как многодетная мать я получаю пособие. И сейчас подрабатываю риэлтором. У меня даже золотых изделий нет", - сказала Макпал Нуркеримова.





Женщина готова лично пойти к человеку, который подставил ее супруга.





"Четверых детей оставил без отца. Я готова просить прощения у того, кому он перешел дорогу. Простите его, пожалуйста. Он не специально. Он вообще уйдет с госслужбы, если надо будет. Возможно, Всевышний наказал его за мои слезы, но я молюсь вечерами, чтобы он не сел. Я знаю, что ему тяжело, но чем я могу помочь? У меня нет связей, денег. У него только один адвокат. Но говорят, что срок светит. Следователи говорят, что он сядет", - поделилась Макпал. В глубине души она считает, что думаю, что все закончится не в пользу Бауржана Мусина. Он поставил на карьеру все, и, возможно, зря.