Что изменится в Земельном Кодексе РК

В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция на тему «О нововведениях, вносимых в Земельный Кодекс РК», которые были разработаны с учетом выработанных предложений Комиссии по земельной реформе по совершенствованию норм земельного законодательства, сообщает Zakon.kz. В пресс-конференции приняли участие представители министерства сельского хозяйства.





В частности, вносятся следующие новые нормы:





- сохранить и усовершенствовать нормы института аренды сельхозземель казахстанцам;

- установить предельные (максимальные) размеры сельхозземель, предоставляемых в аренду казахстанцам;

- ужесточить требования к предоставлению сельхозземель в приграничных территориях;

- определить площади пастбищ вокруг населенных пунктов, необходимых для удовлетворения нужд населения.

«Сохраняя институт аренды сельхозземель казахстанцам, законопроектом предусмотрено установление отдельного порядка предоставления сельхозземель на конкурсной основе», - отметили разработчики.





Для обеспечения гласности и равного доступа к конкурсу всех его потенциальных участников новый порядок предусматривает опубликование извещения о проведении конкурса в СМИ, на официальных интернет-ресурсах акимата и министерства сельского хозяйства.





В состав конкурсной комиссии, определяющих победителей конкурса, предусмотрено включение представителей общественных советов и НПП Атамекен, составляющих 50% от общего числа членов комиссии.





«В целях обеспечения гласности и равного доступа к конкурсу всех его потенциальных участников, новый порядок будет предусматривать опубликование извещения о проведении конкурса в СМИ и на официальном интернет-ресурсе акимата и МСХ, а также одновременно направление его всем акиматам районов в пределах области для размещения на своих информационных стендах и официальных сайтах», - рассказали представители МСХ.





Обязательным условием участия в конкурсе будет предоставление участником конкурсного предложения бизнес-плана ведения сельхозпроизводства; обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства; обязательства по созданию рабочих мест для местного населения; обязательства по выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельхозкультур в соответствии со специализацией региона.





Эти требования устанавливаются в целях эффективного и рационального использования предоставляемых земель.





Для контроля за рациональным использованием предоставляемых земель, предусмотрено ведение постоянного мониторинга: первые 5 лет аренды – ежегодно, в последующие периоды на орошаемой пашне каждые 3 года, на богарной - каждые 5 лет.





Чтобы исключить предоставление больших площадей сельхозземель в «одни руки», предусматривается установление максимальных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в аренде у казахстанцев в пределах административных районов (городов) каждой области по видам угодий.





Кроме того, законопроектом предусмотрено усиление требований по предоставлению земель в пограничной полосе и пограничной зоне Государственной границы, где устанавливается запрет на владение землей иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и юридическим лицам с иностранным участием.





Для решения проблем недостаточной обеспеченности сельского населения пастбищными угодиями для выпаса скота законопроектом предусматриваются нормы по обеспечению населения в пастбищах, с определением необходимого их объема.





Кроме того, предлагаются нормы по совершенствованию некоторых норм Земельного кодекса в части определения статуса земельной комиссии, делимости земельного участка; изменения целевого назначения земельных участков населенных пунктов и т.д.



