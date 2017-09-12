Что изменится в Земельном Кодексе РК
12 сентября 2017, 17:44
Законопроектом предусмотрено установление отдельного порядка предоставления сельхозземель на конкурсной основе.
В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция на тему «О нововведениях, вносимых в Земельный Кодекс РК», которые были разработаны с учетом выработанных предложений Комиссии по земельной реформе по совершенствованию норм земельного законодательства, сообщает Zakon.kz. В пресс-конференции приняли участие представители министерства сельского хозяйства.
В частности, вносятся следующие новые нормы:
- сохранить и усовершенствовать нормы института аренды сельхозземель казахстанцам;
- установить предельные (максимальные) размеры сельхозземель, предоставляемых в аренду казахстанцам;
- ужесточить требования к предоставлению сельхозземель в приграничных территориях;
- определить площади пастбищ вокруг населенных пунктов, необходимых для удовлетворения нужд населения.
«Сохраняя институт аренды сельхозземель казахстанцам, законопроектом предусмотрено установление отдельного порядка предоставления сельхозземель на конкурсной основе», - отметили разработчики.
Для обеспечения гласности и равного доступа к конкурсу всех его потенциальных участников новый порядок предусматривает опубликование извещения о проведении конкурса в СМИ, на официальных интернет-ресурсах акимата и министерства сельского хозяйства.
В состав конкурсной комиссии, определяющих победителей конкурса, предусмотрено включение представителей общественных советов и НПП Атамекен, составляющих 50% от общего числа членов комиссии.
«В целях обеспечения гласности и равного доступа к конкурсу всех его потенциальных участников, новый порядок будет предусматривать опубликование извещения о проведении конкурса в СМИ и на официальном интернет-ресурсе акимата и МСХ, а также одновременно направление его всем акиматам районов в пределах области для размещения на своих информационных стендах и официальных сайтах», - рассказали представители МСХ.
Обязательным условием участия в конкурсе будет предоставление участником конкурсного предложения бизнес-плана ведения сельхозпроизводства; обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства; обязательства по созданию рабочих мест для местного населения; обязательства по выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельхозкультур в соответствии со специализацией региона.
Эти требования устанавливаются в целях эффективного и рационального использования предоставляемых земель.
Для контроля за рациональным использованием предоставляемых земель, предусмотрено ведение постоянного мониторинга: первые 5 лет аренды – ежегодно, в последующие периоды на орошаемой пашне каждые 3 года, на богарной - каждые 5 лет.
Чтобы исключить предоставление больших площадей сельхозземель в «одни руки», предусматривается установление максимальных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в аренде у казахстанцев в пределах административных районов (городов) каждой области по видам угодий.
Кроме того, законопроектом предусмотрено усиление требований по предоставлению земель в пограничной полосе и пограничной зоне Государственной границы, где устанавливается запрет на владение землей иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и юридическим лицам с иностранным участием.
Для решения проблем недостаточной обеспеченности сельского населения пастбищными угодиями для выпаса скота законопроектом предусматриваются нормы по обеспечению населения в пастбищах, с определением необходимого их объема.
Кроме того, предлагаются нормы по совершенствованию некоторых норм Земельного кодекса в части определения статуса земельной комиссии, делимости земельного участка; изменения целевого назначения земельных участков населенных пунктов и т.д.
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