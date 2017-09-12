Альянс студентов Жамбылской области поддерживает введения единого стандарта алфавита на латинской графике

С особым воодушевлением восприняли альянс студентов Жамбылской области общественное слушание в мажилисе Парламента Республики Казахстан прошли о поэтапном переходе на латиницу «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике». Это актуальное и в то же время смелое решение, принятое на пути повышения статуса государственного языка, передает отдел СМИ, управления внутренней политики акимата Жамбылской области.





Предложение о переходе на латиницу, совершенствовании общественных и гуманитарных наук, формировании патриотических чувств к родной стране, как задачи государства, еще раз показывает Главу государства как Лидера нации.





Было сказано, что с 2025 года мы должны во всех сферах начать переход на латинский алфавит и что делопроизводство, периодические издания, учебники и все остальное начнем издавать на латинице. Вместе с тем, поручив Правительству составить четкий график перехода казахского языка на латиницу, отметил необходимость, не теряя времени, приступить к этой работе сейчас.





Известно, что программная статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» - это программный труд, проанализировавший настоящее и определивший направление будущего.





Переход на латиницу - это неповторимая историческая возможность модернизации и стабильного будущего Казахстана.





Это станет одним из особых достоинств Независимого Казахстана.





Хочу с огромной гордостью сказать и о том, что Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», которая в течение трех месяцев представляла Астану главным городом яркого успеха глобальной науки, прошла успешно и на высшем уровне.





Нынешняя молодежь, овладевая английским и немецким языками, тесно работает с этими латинскими буквами. О том, что эти особенности дают возможности для быстрого овладения латинскими буквами, говорят и ученые-лингвисты.





Мы достигнем большего, если всю работу данного направления будем выполнять быстро и добросовестно.





Молодежь Альянса студентов, имеющая в составе около тысячи членов, поддерживает политику Главы государства и прекрасные возможности на пути обновления!





Алибек Жарылкасынович Муратбаев



