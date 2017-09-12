Джанет Джексон разрыдалась при исполнении песни о расставании

Американская певица Джанет Джексон расплакалась во время своего концерта в Хьюстоне при исполнении песни What About, в которой речь идет о разрыве с близким человеком

Исполнительница в настоящее время находится в процессе оформления развода со своим супругом.

50-летняя исполнительница и ее муж, катарский миллионер Виссам Аль-Мана, решили разойтись спустя несколько месяцев после рождения сына. До этого пара провела вместе семь лет.





По некоторым оценкам, сумма отступных, которые Джексон получит от мужа при разводе, может составить до 200 миллионов долларов.



