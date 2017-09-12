Джанет Джексон разрыдалась при исполнении песни о расставании
12 сентября 2017, 17:57
Исполнительница в настоящее время находится в процессе оформления развода со своим супругом.
Американская певица Джанет Джексон расплакалась во время своего концерта в Хьюстоне при исполнении песни What About, в которой речь идет о разрыве с близким человеком, сообщают Vesti.ru.
Исполнительница в настоящее время находится в процессе оформления развода со своим супругом.
Исполняя песню, которая вышла на ее альбоме 1997 года The Velvet Rope, Джексон в конце заплакала прямо на сцене. Затем певица сказала публике: "Это обо мне".
50-летняя исполнительница и ее муж, катарский миллионер Виссам Аль-Мана, решили разойтись спустя несколько месяцев после рождения сына. До этого пара провела вместе семь лет.
По некоторым оценкам, сумма отступных, которые Джексон получит от мужа при разводе, может составить до 200 миллионов долларов.
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