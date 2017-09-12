Глава Миннацэкономики рассказал, как упростить бюджетный процесс в Казахстане

В Казахстане продолжается активное обсуждение республиканского бюджета на 2018-2020 годы. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов презентовал в Мажилисе законопроекты, связанные с формированием бюджета. Он предложил нововведения, совершенствующие бюджетный кодекс страны, передает корреспондент BNews.kz.

В ходе презентации глава министерства национальной экономики предложил сократить согласование бюджетных программ на каждом этапе в среднем на 10 дней. Таким образом, сокращается время доведения средств до непосредственных администраторов бюджета. Также предлагается отменить соглашение о результатах по целевым трансфертам на развитие, потому что они во многом дублируют бюджетные программы.

В результате, как сообщил министр, сокращается более 1500 документов на центральном и местном уровнях, а срок рассмотрения сокращается на полтора-два месяца. В этой связи Сулейменов предложил перераспределять средства между бюджетными программами без уточнения бюджета в случае, если объем не более 10% при неэффективном использовании бюджетных программ и при не освоении средств.

«Предлагаем снять ограничение по перераспределению средств внутри бюджетных программ по инициативе госоргана один раз в квартал. Это позволит более качественно осваивать средства в течение года и соответственно повысит фискальную дисциплину», - сказал министр.

Вместе с тем, в целях процедур планирования ГЧП предлагается весь процесс сократить с 5 до 3 этапов, что позволит сократить сроки подготовки проектов ГЧП с 7 до 3 месяцев.

Кроме того, глава ведомства предлагает определить не нефтяной дефицит в соответствии с методикой МВФ, исключая из расчета ЭТП на нефть и утверждать ее уровень в законе о республиканском бюджете, что повысит роль данного показателя как одного из главных индикаторов фискальной и макроэкономической политики.

«В бюджетном кодексе предлагается предусмотреть уменьшение уставного капитала субъектов квазигоссектора путем выкупа акций эмитентов государств или уменьшение номинальной стоимости акции», - подчеркнул он.

Между тем, для совершенствования бюджетного процесса предусматривается запрет на прогнозирование штрафов, пени, санкций и взысканий. Также законодательно предлагается закрепить казначейское сопровождение бюджетно-инвестиционных проектов.

Стоит отметить, что реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,1% в 2018 году с последующим ростом до 4,2 % в 2022 году. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий пятилетний период составит 3‚7%. Объем добычи нефти увеличится с 86 млн. тонн в 2018 году до 88,6 млн тонн в 2022 году.

Национальным банком сохранен целевой коридор годовой инфляции в пределах 5-7% в 2018 году, 4,0-6,0 % в 2019 году, с последующим снижением до 3-4 % в 2020-2022 годах. На основе макроэкономического прогноза разработан прогноз бюджетных параметров и Национального фонда на 2018 -2020 годы. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) прогнозируются в 2018 году в сумме 5 528,4 млрд. тенге (с увеличением на 636,5 млрд. тенге по сравнению с 2017 годом), в 2019 году 6 403,9 млрд тенге, в 2020 году 7 175,8 млрд тенге.

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