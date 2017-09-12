Казахстан поддержал новою резолюцию СБ ООН по КНДР

Казахстан приветствовал новую резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Резолюция принята 11 сентября единогласно всеми членами СБ ООН, включая Казахстан, в ответ на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





"С сожалением отмечаем, что КНДР продолжает неустанно нарушать резолюции Совета Безопасности, что неизбежно ведет к более значительным последствиям для страны и ее руководства", - заявил Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров. Он выразил надежду на то, что Пхеньян услышит всеобщий призыв и выберет путь благоразумия и диалога.





"После серии запусков усовершенствованных баллистических ракет КНДР вновь потрясла планету своими ужасными ядерными испытаниями. Безответственная политика Северной Кореи отрицательно сказывается на глобальном процессе ядерного нераспространения и подрывает коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты", - подчеркнуто в выступлении.





Казахстан, как страна, серьезно пострадавшая от ядерных испытаний, выступает категорически против подобных возмутительных нарушений и выражает твердую убежденность в том, что в XXI веке не должно быть места для ядерных испытаний. Исходя из своей принципиальной позиции, Казахстан поддерживал новую резолюцию с надеждой, что она напомнит Пхеньяну о том, что мир не приемлет ядерную программу Северной Кореи, сказано в заявлении.





Резолюция 2375 (2017) налагает полный запрет на закупку северокорейской текстильной продукции, продажу стране газовых конденсатов, а также предусматривает досмотр грузовых судов, входящих и покидающих порты в Северной Корее. Кроме того, санкционный документ вводит ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР – максимум 500 тысяч баррелей до конца этого года и не более 2 миллионов баррелей в год, начиная с января 2018 года.





Предпринятые меры в сочетании с предыдущими санкциями в настоящее время призваны сократить экспорт КНДР до 90%, что серьезно ограничит финансовые возможности страны для продолжения развития своей ядерной программы.





По итогам заседания члены Совета Безопасности, помимо усиления санкций, подтвердили важность поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове, и выразили приверженность к политико-дипломатическим методам мирного и всеобъемлющего урегулирования ситуации.





Достижение мира, свободного от ядерного оружия, является первым приоритетом, провозглашенным в политическом обращении Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Совету Безопасности ООН в январе текущего года.





"Важной задачей в этом контексте Республика Казахстан также видит скорейшее и конструктивное решение проблемы ядерного оружия на Корейском полу­острове, выступая за безотлагательное возобновление многостороннего переговорного процесса по данному вопросу. В идеале Казахстан призывает все государства – члены ООН, особенно постоянных членов Совета Безопасности, избавить мир от ядерного оружия к 100-летию ООН в 2045 году", - отмечалось в январском обращении Главы государства.



