Фотограф из Британии два года судился за авторство сделанного обезьяной селфи

За это ему пришлось пообещать пожертвовать четверть потенциальных доходов в пользу макак.

Британский фотограф Дэвид Слейтер после двух лет судебных разбирательств отстоял свои права на авторство фотографии, которую сделала индонезийская обезьяна на его камеру, передает newsru.com. За это ему пришлось пообещать пожертвовать четверть потенциальных доходов в пользу макак.

Фотосессия в джунглях состоялась летом 2011 года. Черная макака заинтересовалась своим отражением в линзе объектива и похитила камеру. Ей удалось сделать целую серию автопортретов.

«К тому моменту, как я снова подобрал камеру, обезьяна сделала, должно быть, сотни снимков, но четкими вышли лишь немногие. Очевидно, ей еще нужно в этом попрактиковаться. Жаль, я не смог остаться подольше и подождать, пока она сделает целый семейный альбом», - рассказывал Слейтер о своем приключении в нацпарке на острове Сулавеси.

огда фотограф продал снимки агентству Caters, техноблог Techdirt поставил под сомнение эксклюзивность права Слейтера и агентства на фотографии. В WikiMedia также посчитали, что, поскольку обезьяна не является носителем авторского права, сделанные ей автопортреты следует считать общественным достоянием. После получения претензий Слейтер изменил свои показания и начал настаивать на том, что специально оставил фотоаппарат в надежде, что тот привлечет обезьян и они попытаются нажать на спуск. По его мнению, из этого следует, что задумка серии снимков принадлежит ему, как и авторское право.

В 2016 году федеральный судья США вынес решение в пользу Слейтера, указав на то, что американские законодатели не предусматривали предоставление животным авторских прав. Однако зоозащитники обжаловали это решение.

Новый виток разбирательств привел к заключению мирового соглашения. Адвокаты сторон накануне, 11 сентября, выступили с совместным заявлением, в котором оговорено обязательство фотографа пожертвовать 25% доходов от продажи сделанных макакой снимков в пользу благотворительных организаций, защищающих среду обитания обезьян.

Представитель Дэвида Слейтера отказался сообщать, в какую сумму фотограф оценивает упущенную за годы тяжб выгоду и сколько надеется еще заработать. Издание INews пишет, что Слейтер разочаровался в фотографии как способе заработка и намерен податься в тренеры по теннису.