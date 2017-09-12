Баян Максаткызы продает свою книгу за 2 млн тенге

Известная актриса и продюсер Баян Максаткызы (Есентаева) продает свою книгу "Баян. Обо мне и не только" за 2 миллиона тенге для того, чтобы помочь глухому мальчику.

Видеообращение Баян опубликовано от имени благотворительного фонда "Слышу сердцем", подопечным которого является 13-летний Алинур. Ему приходится ездить в школу-интернат для слабослышащих в Алматы из родного Узынагаша и возвращаться к родителям лишь в выходные. Чтобы учиться в обычной школе у себя дома, мальчику нужен слуховой аппарат костной проводимости, который стоит 2 миллиона тенге.

"Эта книга подписана Баян Есентаевой и есть ее личное видеообращение к будущему обладателю книги. Не исключено, что Баян лично вручит книгу покупателю", — говорится в сообщении фонда.

Книга Баян Максаткызы "Баян. Обо мне и не только" поступила в продажу в начале июля 2017 года. Тираж составил 20 тысяч экземпляров. Стоимость одного экземпляра — 3 750 тенге.

Баян Максаткызы (в замужестве Есентаева) пережила развод после жестокого избиения. Ее экс-супруг Бахытбек Есентаев нанес ей ножевые ранения и осенью прошлого года был осужден к девяти годам лишения свободы. Как сообщила продюсер в начале года, она приняла предложение руки и сердца бизнесмена Турсенгали Алагузова.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik / Данияр Дауталиев