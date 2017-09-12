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В Сети появилось видео работающего без топлива двигателя

12 сентября 2017, 18:36

Двигатель противоречит законам физики.

Китайский телевизионный канал CCTV 2 опубликовал видеозапись с новым двигателем, работающем без топлива.

Китайские ученые называют свое изобретением «противоречащим законам физики». Разработчики сказали, что новое устройство является прототипом другого двигателя, созданного ранее и прошедшего успешные технологические испытания в космической лаборатории «Тяньгун-2» в конце прошлого года.

Основным принципом его работы является преобразование излучений в тягу. Это и есть нарушение третьего закона Ньютона, согласно которому энергия не может появляться из ниоткуда без взаимодействия с физическими телами.

Американский физик заявил, что если данный закон будет нарушаться, то в дальнейшем может оказаться так, что вся известная ранее физика была ошибочной. Он также предполагает, что скорее всего это не «чудо», а простая ошибка при подсчетах.

Источник: Виста


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