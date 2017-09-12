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Латинизация выведет казахский язык на новый качественный уровень – ученые

12 сентября 2017, 18:48

"Сегодняшнее увлечение латинизацией не должно опять-таки выглядеть имитацией бурной деятельности" - Мамбетказиев.

Академик НАН РК, президент Казахстанско-Американского свободного университета Ережеп Мамбетказиев в блиц-интервью корреспонденту МИА «Казинформ» отметил, что «латинизацией» озвучен новый вектор развития страны, который назрел и который происходит, как естественный процесс.

«Идет глобализация, и Казахстан динамично вливается в общую мировую информационную систему, которая представлена общемировой системой знаков - латиницей, - размышляет известный казахстанский ученый.

- Но в этом процессе важен продуманный и последовательный подход. И это не означает бегство от русского мира, как часто драматизируют некоторые политологи. На этапе решения этой стратегической задачи знание русского языка, и об этом постоянно подчеркивает в своих выступлениях Елбасы, является на сегодняшнем этапе для казахстанцев большим преимуществом. Выросли целые поколения инженеров, агрономов, врачей, педагогов, ученых, которые получали образование в вузах Казахстана, так и в крупных научно-образовательных центрах Москвы, Ленинграда, других городах союзных республик. И в будущем язык Пушкина, Менделеева, моего наставника Александра Наумовича Фрумкина будет продолжать играть важную роль. Поэтому нельзя рассматривать вопрос латинизации без учета этих факторов», - считает руководитель крупнейшего международного вуза.

«Но сегодняшнее увлечение латинизацией не должно опять-таки выглядеть имитацией бурной деятельности, при этом только по форме, которая уводит нас от главного - содержания. Не столь важно, какими буквами написать, всегда важнее то, что писать. Для нас «латинизация» ассоциируется с неким закономерным переходом языка на новый качественный уровень, полагая, что это выведет казахский язык на новую, более современною нишу международного интернет-пространства и сферу высоких технологий. Но надо всегда помнить, что в основе языка лежит качественное содержание», - резюмирует академик НАН РК Ережеп Мамбетказиев.


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