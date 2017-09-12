Кенийский спортсмен постарается побить личный рекорд на Astana Marathon 2017

17 сентября в Астане пройдет ежегодный забег Astana Marathon 2017. Об этом в ходе пресс-конференции сообщили в столичном акимате, сообщает официальный сайт ведомства.

Участникам марафона предлагаются дистанции 42,2 и 21,1 км в возрасте от 18 лет и старше, эстафетный марафон на 10 км – от 16 лет и старше, а также скандинавская ходьба.

Чтобы принять участие в марафоне, необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте www.astana42k.com. При этом установлен дедлайн на прием онлайн-заявок: на дистанции 42,2 км и 21,1 км – до 11 сентября и на 10 км – до 14 сентября. Также можно зарегистрировать свое участие в клубах Crossfit Astana до 14 сентября и во время спортивной ярмарки Astana Marathon EXPO 2017 15 и 16 сентября до 19:00. Пакет бегуна участники смогут получить на ярмарке: 15-го – с 11:00 до 20:00, 16-го – с 10:00 до 19:00. В стартовый пакет входят: сумка, памятная футболка, булавки, нагрудный номерок с чипом и памятка бегуна.

На сегодняшний день на дистанцию 42,2 км зарегистрировались 485 человек, на 21,1 км – 755 человек, на 10 км – 3143 участника. В марафоне зарегистрированы участники с 22-х городов Казахстана, а также граждане из 19 зарубежных стран (США, Великобритания, Австралия, Германия, Италия, Кипр, Китай, Россия и другие).

Стоимость участия на расстояние в 10 км составит 4000 тенге, по двум другим дистанциям – 8000 тенге.

Сбор марафонцев запланирован на 06:00 утра, место старта – проспект Мәңгілік Ел, напротив главного павильона ЭКСПО-2017. Старт запланирован на 7:00, время окончания забега – 13:00. Победителю, занявшему 1-е место, будет вручен приз 850 тысяч тенге и билет «туда-обратно» в любом направлении авиакомпании Air Astana.

Траектория пути на дистанции 10 км

Траектория пути на дистанции 21.1 км

Траектория пути на дистанции 42.2 км

В свою очередь сотрудники местной полицейской службы отработали указанные маршруты. Будет сделано все для того, чтобы избежать заторов на дорогах, а также скопления пешеходов. По указанным на схемах улицам дороги будут перекрываться частично, проспект Туран перекрываться при этом не будет. Однако сотрудники МПС г. Астаны рекомендуют заранее планировать свой маршрут и, к примеру, добираться до нового вокзала «Нурлы жол», расположенного на ул. Байтурсынова, в час пик через поселок Силикатный.

Во время забега ожидается установление рекорда для Астаны и СНГ. Саймон Кипругут Кируй под руководством тренера Филипа Кипроно готовится одолеть дистанцию в 42,2 км за 2:10 в Астане, тем самым побить свой личный рекорд (02:12:22).

Учитывая, что в день марафона многие казахстанцы захотят наблюдать бой Геннадия Головкина с Саулем «Канело» Альваресом, на территории старт/финиш городка по инициативе акимата Астаны будет установлен LED-экран с прямой трансляцией поединка. Так, у каждого будет возможность не только поддержать марафонцев, но и поболеть за GGG в многотысячной толпе бегунов. Кроме того, к началу боя атлеты на самую короткую дистанцию в 10 км и самые быстрые атлеты дистанций 21,1 и 42,2 км уже будут находиться перед экраном.

С этого года организаторы вводят новшество, привлекая к участию благотворительные фонды. Благотворительный фонд «АЯЛА» выбран организаторами марафона одним из бенефициаров. Участие фонда в этом мероприятии поможет собрать средства на инновационный для Казахстана проект «Управляемая гипотермия».

Организаторы марафона планируют в перспективе занять ведущие позиции среди известнейших мировых марафонов, проходящих в шести городах мира (Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, Берлин, Токио и Лондон), сделав Астану седьмым городом в этом списке.



