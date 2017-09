Легендарный квартет ABBA воссоединится и проведет цифровое турне в 2019 году

Мегапопулярный квартет из 70-х планирует воссоединиться благодаря современным технологиями. ABBA решила «оцифроваться» и провести турне уже в 2019 году.

О новых планах музыкантов рассказал ее участник Стиг Андерссон.

Группа распалась на пике популярности в 1982 году и спустя 35 лет решила напомнить миру о себе. Сейчас заканчивается запись нового альбома «Piano» и шведский квартет попытается собраться вновь для его воплощения в старом составе.

Альбом увидит свет уже 29 сентября. Кроме новых песен, в нем будут кавер-миксы популярных композиций. Мы снова услышим Thank You for the Music и Happy New Year.

Андесон рассказал журналистам, что во время встреч с коллегами они приняли решение о проведении концертного тура в 2019 году. Все время до начала этого события музыканты используют для создания собственных аватаров.

«Потребуется какое-то время на оцифровку лиц, - констатировал Андерссон. - Здорово, что все это уже на таком техническом уровне, это будет интересно».

Источник: ВистаНьюс