Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Легендарный квартет ABBA воссоединится и проведет цифровое турне в 2019 году

12 сентября 2017, 19:07

О новых планах музыкантов рассказал ее участник Стиг Андерссон.

Мегапопулярный квартет из 70-х планирует воссоединиться благодаря современным технологиями. ABBA решила «оцифроваться» и провести турне уже в 2019 году.

О новых планах музыкантов рассказал ее участник Стиг Андерссон.

Группа распалась на пике популярности в 1982 году и спустя 35 лет решила напомнить миру о себе. Сейчас заканчивается запись нового альбома «Piano» и шведский квартет попытается собраться вновь для его воплощения в старом составе.

Альбом увидит свет уже 29 сентября. Кроме новых песен, в нем будут кавер-миксы популярных композиций. Мы снова услышим Thank You for the Music и Happy New Year.

Андесон рассказал журналистам, что во время встреч с коллегами они приняли решение о проведении концертного тура в 2019 году. Все время до начала этого события музыканты используют для создания собственных аватаров.

«Потребуется какое-то время на оцифровку лиц, - констатировал Андерссон. - Здорово, что все это уже на таком техническом уровне, это будет интересно».

Источник: ВистаНьюс


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...