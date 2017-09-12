В Швейцарии пропал самолет‍ ВВС

Армия Швейцарии сегодня утром сообщила о пропаже учебно-тренировочного самолета ВВС страны, передает Росбалт.

Речь идет об учебно-тренировочном самолете РС-7 швейцарских ВВС. Воздушное судно взлетело в населенном пункте Пейерне и должно было совершить посадку в городе Локарно. Но самолет так и не приземлился. Сейчас ведутся поиски воздушного судна и пилота.