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В Швейцарии пропал самолет‍ ВВС

12 сентября 2017, 19:10

Речь идет об учебно-тренировочном самолете РС-7 швейцарских ВВС.

Армия Швейцарии сегодня утром сообщила о пропаже учебно-тренировочного самолета ВВС страны, передает Росбалт.

Речь идет об учебно-тренировочном самолете РС-7 швейцарских ВВС. Воздушное судно взлетело в населенном пункте Пейерне и должно было совершить посадку в городе Локарно. Но самолет так и не приземлился. Сейчас ведутся поиски воздушного судна и пилота.


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