Басков рассказал о свадебном платье своей будущей жены

Николай Басков собирается жениться. В своем диалоге он признался, каким должно быть свадебное платье его будущей жены, известной модели Виктории Лопыревой.

Популярный исполнитель настолько щепетилен ко всему, что даже переживает за фасон свадебного платья своей будущей жены Виктории Лопыревой. Он намерен заказать подвенечный наряд у самого лучшего ливанского дизайнера с именем Zuhair Murad.

Николай Басков раскрыл некоторые детали свадебного убранства своей возлюбленной, но в подробности предпочел не углубляться. Причина этого пока неизвестна точно, однако некоторые уже предположили, почему Басков не хочет рассказывать всего. Согласно первой версии, артист может не понимает всех тонкостей и боится, что назовет что-то не так, а вторая - связана с суевериями. По древнему преданию нежелательно, чтобы жених знал о всех подробностях наряда своей любимой, в котором она предстанет перед алтарем.

Известие о грядущем бракосочетании Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой появилось совсем недавно. Буквально на протяжении нескольких недель бомонд обсуждал их помолвку, а тут так быстро ожидается и свадьба. Официальной даты торжества пока нет, но ясно, что это произойдет до конца сентября.

Источник: ВистаНьюс