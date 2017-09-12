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Брэд Питт не пришел на премьеру нового фильма Джоли

12 сентября 2017, 19:16

Актриса и режиссёр представила в Торонто картину "Сначала они убили моего отца".

Американская актриса и режиссёр Анджелина Джоли представила на фестивале в Торонто свой новый фильм "Сначала они убили моего отца". Как сообщает Лайф со ссылкой на The Mirror, актрису, которая пребывала в прекрасном настроении, сопровождали её шестеро детей.

При этом Брэд Питт, с которым, по сообщениям СМИ, Джоли воссоединилась, на мероприятии не присутствовал.

Фильм "Сначала они убили моего отца" основан на автобиографической книге американской писательницы Лун Ун, в которой она описывает геноцид в Камбодже 1975—1979 годов.



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