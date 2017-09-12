Полиция Алматы задержала подозреваемого в убийстве двух детей

В Алматы сотрудники полиции задержали 29-летнего гражданина Узбекистана по подозрению в убийстве двух детей своей сожительницы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

«В настоящее время проводится комплекс процессуальных и следственных мероприятий, направленных на установление мотива преступления и обстоятельств его совершения. На данном этапе мужчина признает свою вину. В рамках досудебного производства будут назначены соответствующие экспертизы и другие исследования, которые поспособствуют полноте, всесторонности и объективности расследования. Вместе с тем, сейчас проводится допрос матери детей, задержанной вместе со своей сожителем. Отметим, накануне женщина была объявлена в розыск, как без вести пропавшее лицо»,- сообщил начальник Следственного Управления ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.

Также сообщается, что накануне днем полиция установила местонахождение старшего ребенка гражданки В., который сразу был доставлен в медицинское учреждение для проведения обследований.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турксибском районе Алматы на съемной квартире обнаружили тела двух детей.