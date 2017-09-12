Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Полиция Алматы задержала подозреваемого в убийстве двух детей

12 сентября 2017, 19:24

Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана.

В Алматы сотрудники полиции задержали 29-летнего гражданина Узбекистана по подозрению в убийстве двух детей своей сожительницы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

«В настоящее время проводится комплекс процессуальных и следственных мероприятий, направленных на установление мотива преступления и обстоятельств его совершения. На данном этапе мужчина признает свою вину. В рамках досудебного производства будут назначены соответствующие экспертизы и другие исследования, которые поспособствуют полноте, всесторонности и объективности расследования. Вместе с тем, сейчас проводится допрос матери детей, задержанной вместе со своей сожителем. Отметим, накануне женщина была объявлена в розыск, как без вести пропавшее лицо»,- сообщил начальник Следственного Управления ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.

Также сообщается, что накануне днем полиция установила местонахождение старшего ребенка гражданки В., который сразу был доставлен в медицинское учреждение для проведения обследований.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турксибском районе Алматы на съемной квартире обнаружили тела двух детей.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...