В Лондоне бультерьер-наркоман разорвал хозяина

Стаффордширский бультерьер по кличке Майор растерзал хозяина, предварительно съев оставленный им в доступном для животного месте кокаин.

Шокирующее убийство произошло в Лондоне: стаффордширский бультерьер, нанюхавшись кокаина, разорвал своего хозяина, пишет «Российский диалог» со ссылкой на издание DailyMail.

Правоохранительные органы обнаружили еще живого мужчину, у которого было искусанное лицо и растерзанная шея с глубокой раной. Собака-компаньон породы Стаффордширский бультерьер по кличке Майор растерзала своего хозяина, предварительно съев оставленный им в доступном для животного месте кокаин.

Как выяснили следователи, доза превышала допустимую среднеразовую “порцию” в восемь раз. В итоге собака схватила 41-летнего Марио Перивойтоса за лицо и шею спустя несколько минут после того, как у него начался приступ эпилепсии в результате употребления наркотика.

“Практически невозможно предугадать поведение собак под воздействием наркотиков. Они становятся очень возбужденными и взволнованными. Весьма вероятно, что нападение произошло именно по этой причине”, - рассказывают ветеринары.

Во время прибытия сотрудников лондонской полиции на место происшествия ими был обнаружен еще живой Марио, на шее которого имелась открытая рана длиной в пять сантиметров. Мужчину в срочном порядке пытались доставить в больницу, однако во время пути он скончался.

В настоящее время полицейские настаивают на усыплении животного.