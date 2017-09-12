Мощный ветер сорвал крышу с больницы в ВКО
Площадь повреждений составила 600 квадратов.
12 сентября в 17.30 в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, в с. Самарское, в результате сильного ветра, порывы которого достигали 32 м/с произошел частичный срыв кровли с 3-этажного здания КГКП «Межрайонная больница Кокпектинского района» на площади 600 кв. м (общая площадь 1500 кв. м). Пострадавших нет. Об этом Zakon.kz сообщил Руслан Иманкулов, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.
Кроме того, произошел частичный срыв кровли с 2-этажного многоквартирного дома на площади 60 кв. м (общая площадь 220 кв. м). Пострадавших нет.
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