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Мощный ветер сорвал крышу с больницы в ВКО

12 сентября 2017, 19:52

Площадь повреждений составила 600 квадратов.

12 сентября в 17.30 в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, в с. Самарское, в результате сильного ветра, порывы которого достигали 32 м/с произошел частичный срыв кровли с 3-этажного здания КГКП «Межрайонная больница Кокпектинского района» на площади 600 кв. м (общая площадь 1500 кв. м). Пострадавших нет. Об этом Zakon.kz сообщил Руслан Иманкулов, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

Кроме того, произошел частичный срыв кровли с 2-этажного многоквартирного дома на площади 60 кв. м (общая площадь 220 кв. м). Пострадавших нет.


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